Una médica de Mar del Plata especializada en nutrición denunció que usaron su imagen sin su consentimiento ni autorización para promocionar suplementos alimentarios a través de contenidos generados con IA.

Según la denuncia de la doctora Romina Salerno, usuarios habrían creado videos en donde ella misma recomienda determinados productos, pero nunca participó de esas publicidades ni de una grabación de ese tipo.

Más allá del robo de identidad, el caso también genera preocupación porque se utilizó la credibilidad de una especialista para convencer a potenciales consumidores de adquirir productos.

La denuncia expone una problemática cada vez más frecuente en las redes sociales, que tiene que ver con la utilización de rostros de personas públicas o privadas para respaldar declaraciones y recomendaciones comerciales sin que exista margen para detectar el engaño.

"Nunca grabé ese video, no realicé esas declaraciones ni autoricé el uso de mi imagen", expresó la doctora Salerno en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Aclaró que no tiene ningún vínculo con los suplementos que aparecen en la publicidad y confirmó que fue difundida desde una cuenta ajena a sus perfiles.

La doctora remarcó que su actividad profesional está basada en la información científica y en la responsabilidad que implica comunicar cuestiones relacionadas con salud. Por ello es que consideró relevante advertir a sus pacientes, para evitar que puedan ser estafados por este tipo de publicaciones.

Por último, Salerno pidió desconfiar de cualquier recomendación o publicidad que se le atribuya y que no haya sido publicada en sus canales oficiales, y ello funcionó como un llamado de atención para los usuarios.

En adelante, a la hora de identificar si la publicación comercial de un profesional es verdadera o no, es importante verificar que provenga de cuentas oficiales y que exista un aval real.