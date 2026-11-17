La continuidad de la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano que permitió desbaratar una asociación ilícita acusada de cometer estafas telefónicas y asaltos que organizaban desde la cárcel permitió identificar a otras tres personas: dos de ellas fueron detenidas y una mujer –pareja del líder- permanece prófuga y tiene orden de detención.

Los datos recabados por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI permitieron confirmar que Esmeralda Dalila Mitrovich (30) -concubina del detenido Hugo Miguel- era la encargada de realizar los manejos y transferencias bancarias y tenía una participación activa en estafas telefónicas cuando es necesario la participación de una femenina.

En el mismo sentido se determinó que Agustín Carlos Nahuel Vallasot (27) actualmente alojado en el quinto piso del pabellón 4 de la Unidad Penal Lisandro Olmos era quien conseguía los archivos con los datos de las víctimas y participaba activamente en las estafas telefónicas. Los investigadores determinaron que Lautaro Ariel Giunta (35) también aportaba los archivos con la información de las víctimas para que los detenidos realizaran estafas o entraderas.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, el personal allanó una vivienda en inmediaciones de Alberti y Tucumán donde funcionaba un call center clandestino donde detuvieron a Giunta y secuestraron cuatro celulares, tres pendrive, un CPU, una Tablet, dos notebook y 74 troqueles de telefonía de diferentes empresas.

En cuanto a la mecánica empleada se puede afirmar que este individuo mediante diferentes ardides y otras maniobras ilícitas enviaba mensajes automáticos de diferentes prestatarias telefónicas a personas, en su mayoría de la tercera edad con el objeto de realizar averiguaciones y después "vender datos" a los otros integrantes de la banda para que les hagan entraderas y estafas del tipo "cuento del tio".

En la Unidad Penal N°1 detuvieron a Vallasot y secuestraron un celular, una notebook y varias anotaciones mientras que Mitrovich quedó en condición de prófuga con la orden de detención vigente.