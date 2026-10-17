Le prestó el auto al hijo y tras una discusión lo denunció como robado

Un hombre de 57 años que denunció falsamente que le habían robado el auto tras mantener una discusión con su hijo fue imputado en una causa penal tras reconocer la mentira en el Destacamento Estación Chapadmalal.

El caso se inicio a partir de una denuncia por un presunto robo automotor ocurrido durante la madrugada del viernes en inmediaciones de las calles 5 y 32, en Estación Chapadmalal. El denunciante manifestó que había sido interceptado por tres hombres que lo despojaron de su vehículo marca Fiat Siena color gris utilizado como remis rural, en cuyo interior también llevaba un teléfono celular.

Sucedió en Estación Chapadmalal.

A partir de la denuncia, el personal policial realizo un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad y tareas de campo en la zona. Las diligencias no permitieron encontrar registros del supuesto robo ni testimonios que respaldaran el relato y surgieron inconsistencias en la declaración del denunciante y elementos que indicaban que el vehículo había sido prestado a su hijo.

“Ante estas irregularidades, el hombre fue citado para ampliar su declaración y en presencia de un testigo, habría reconocido que denuncio la sustracción del automóvil luego de discutir con su hijo y que el robo nunca había ocurrido”, informaron autoridades policiales.

Mientras que las actuaciones iniciadas en la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) fueron desestimadas, desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la formación de causa por falsa denuncia y tentativa de estafa.