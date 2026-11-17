"Hola papá, me lastimé la boca": los audios que revelan cómo operaba la banda del call center carcelario

Tras la detención de dos acusados de integrar la banda del call center carcelario, se difundieron nuevos audios que revelan cómo operaba la organización que habría cometido miles de estafas telefónicas en distintas provincias del país.

Entre las modalidades más utilizadas, los delincuentes llamaban a sus víctimas y les hacían creer que un familiar había sufrido un accidente. Para generar confianza, simulaban ser personas que, "como favor", se comunicaban para informar lo sucedido y facilitar la asistencia de la supuesta víctima del siniestro.

En una de las grabaciones difundidas se escucha cómo los estafadores sostenían la mentira mediante la intervención de un supuesto funcionario policial. La conversación comienza con una voz femenina que simula ser la hija de la víctima.

Voz femenina: - Hola papá. Estoy con el oficial no puedo hablar bien porque me lastimé la boca.

Imputado: - Señor, le comento, estuvieron hablando con el fiscal y llegaron a un acuerdo de que no puede salir Rosario porque no puede abandonar la provincia.

Víctima: - De dónde es esta gente, dónde están, dónde chocaron, no entiendo nada.

Imputado: - En este momento no me llegaron los papeles. Yo acabo de ingresar en una seccional. El perito se encuentra ahí en el accidente y ahí me van a traer todo detalladamente. A ver sí me explico.

Víctima: - Bueno, me puede llamar después o en otro momento? porque yo estoy mirando las cámaras en mi trabajo.

Imputado: - señor, cómo le puedo llamar después, le estoy comentando que yo ya me puedo retirar en este momento y no puedo hacer más ninguna llamada.

En otro de los audios se escucha cómo estaba organizada la operatoria de las llamadas y de qué manera trabajaban los integrantes de la banda para concretar las maniobras delictivas.

De acuerdo con la investigación, la organización tenía actividad en distintas provincias. Una de sus principales modalidades consistía en contactar a personas mayores y hacerles creer que un familiar había sufrido un accidente, estaba detenido o necesitaba resolver una situación urgente por el bloqueo de sus cuentas bancarias. También utilizaban falsas comunicaciones de autoridades policiales y gerentes de banco para presionar a las víctimas y conseguir transferencias de dinero a distintas cuentas personales.

Los roles dentro de la organización

En el marco de la investigación, los agentes determinaron que Agustín Carlos Nahuel Vallasot (27), actualmente alojado en el quinto piso del pabellón 4 de la Unidad Penal Lisandro Olmos, era quien conseguía los archivos con los datos de las víctimas y participaba activamente en las estafas telefónicas.

Asimismo, establecieron que Lautaro Ariel Giunta (35) también aportaba archivos con información personal de las víctimas para que los detenidos pudieran llevar adelante estafas o entraderas.

En el último allanamiento fue detenido Giunta y se secuestraron cuatro celulares, tres pendrive, un CPU, una tablet, dos notebook y 74 troqueles de telefonía de diferentes empresas.

Por otra parte, los datos reunidos por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI permitieron establecer que Esmeralda Dalila Mitrovich (30), concubina del detenido Hugo Miguel, era la encargada de realizar los manejos y las transferencias bancarias. Además, tenía una participación activa en las estafas telefónicas cuando era necesaria la intervención de una mujer para concretar el engaño. Actualmente, Mitrovich se encuentra prófuga.

Las nuevas grabaciones y los elementos secuestrados durante los procedimientos forman parte de una investigación que permitió reconstruir la estructura de la organización, los distintos roles de sus integrantes y el alcance de las maniobras que tenían como objetivo obtener dinero mediante engaños telefónicos.