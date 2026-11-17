Aguinaldo para empleadas domésticas: cómo se calcula y cuál es la fecha limite de cobro

Las empleadas domésticas que prestan servicios por horas tienen derecho a cobrar el aguinaldo correspondiente en diciembre de 2026, sin importar la cantidad de horas que trabajen semanalmente o si lo hacen para distintas familias. Este derecho está amparado por la Ley 26.844, que regula el régimen laboral del personal de casas particulares.

La norma establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos cuotas anuales y que su cálculo se basa en la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora durante el semestre. Para el aguinaldo de diciembre, se toma como referencia el período entre julio y diciembre de 2026.

Los montos de las empleadas domésticas y las niñeras varían según la tarea que realiza cada trabajadora y si cumple sus funciones con retiro o sin retiro

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en ese semestre. Para obtenerlo, es necesario revisar los salarios de los seis meses y tomar el de mayor importe. Sobre esa cifra se calcula la mitad, sin importar si la trabajadora cobra por hora, por jornada o con un sueldo mensual.

Por ejemplo, si una empleada doméstica de tareas generales con retiro trabajó 32 horas en un mes y cobró $135.592, tomando como base el valor mínimo de $4.237,25 por hora vigente en diciembre, su aguinaldo sería de $67.796, siempre que ese mes haya sido el de mayor remuneración en el semestre. Este cálculo no incluye adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos.

La escala contempla tanto remuneraciones por hora como salarios mensuales.

No existe una cantidad mínima de horas semanales para acceder al SAC. Incluso quienes trabajan una o dos veces por semana o pocas horas por jornada tienen derecho a cobrarlo. El Ministerio de Trabajo aclara que el beneficio corresponde a todas las trabajadoras comprendidas en el régimen, conforme a la remuneración efectivamente percibida durante el semestre.

Cuando la relación laboral es inferior a los seis meses o finaliza antes de terminar el semestre, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado.

Los valores mínimos por hora para el personal de casas particulares en diciembre de 2026 varían según la categoría y si la trabajadora cumple tareas con retiro o sin retiro. Estos importes forman parte de un esquema de aumentos salariales vigente hasta fin de año y corresponden a remuneraciones mínimas, sin incluir adicionales.

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres.

Además del salario básico, se deben considerar para el cálculo del aguinaldo ciertos adicionales. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo. Otro es el adicional del 31% por zona desfavorable, aplicable en provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Por lo tanto, para el cálculo del aguinaldo no basta considerar solo el valor horario, sino la remuneración mensual total que la trabajadora haya recibido en cada mes del semestre.

Las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026,

Si una empleada doméstica trabaja para varias familias, cada relación laboral debe liquidarse por separado. Cada empleador debe calcular y pagar el aguinaldo correspondiente a las horas trabajadas para él, sin sumar los salarios de distintos empleadores para un solo cálculo.

Por ejemplo, si una trabajadora presta servicios dos días por semana en una casa y otros dos días en otra, cada empleador debe calcular el aguinaldo tomando como referencia la remuneración que le abonó durante el semestre.

El importe se calcula por el cincuenta por ciento de la mayor remuneración mensual dentro del semestre.

En cuanto a los plazos de pago, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse durante la última jornada laboral de diciembre, conforme al artículo 27 de la Ley 26.844. Esto implica que no se aplica automáticamente el vencimiento del 18 de diciembre previsto para otros sectores.

Por su parte, el sueldo mensual correspondiente a diciembre debe pagarse dentro del cuarto día hábil posterior al cierre del mes calendario, que en 2027 será el jueves 7 de enero.

Para quienes cobran por hora o jornal, el salario se abona al finalizar cada jornada o semana según lo acordado. Así, una empleada doméstica que trabaja por horas puede percibir su remuneración semanalmente o al terminar cada jornada, mientras que el aguinaldo se liquida y paga de forma independiente, respetando los plazos establecidos.