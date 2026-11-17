Sadop anticipó que buscará por todas las acciones gremiales y legales que correspondan para revertir esta situación.

Después del paro docente del 29 de octubre en repudio al femicidio de su colega Nancy Godoy, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) exigieron que les devuelvan el descuento salarial realizado por la medida de fuerza.

En un comunicado difundido este martes, la entidad afirmó que las instituciones pertenecientes a juntas regionales católicas tomaron la decisión de descontar el día en el que los trabajadores de la educación frenaron las actividades para pedir justicia por la docente asesinada en Corrientes.

Adriana Donzelli repudió la decisión de las institución y adelantó que buscarán revertir la medida.

En ese sentido, la secretaria general de la Seccional Buenos Aires, Adriana Donzelli, sostuvo: “A pocos días de la visita del Papa León XIV, lamentamos que hayan desoído su mensaje en defensa de la vida, la dignidad humana, el trabajo y la acción sindical”.

Asimismo, la líder gremial denunció "la decisión arbitraria e inhumana de los empleadores que han decidido sancionar a las y los docentes" que reclaman por su propia "vida, condiciones de trabajo dignas, el derecho a la educación y para que no quede impune ningún acto de crueldad".

Nancy Godoy era directora de una pequeña escuela rural en la estancia El Curupí, ubicada en el sur de Corrientes.

En último lugar, informaron que llevarán adelante todas las acciones gremiales y legales que correspondan para revertir esta situación que golpea al salario de la docencia en un contexto complejo que atraviesa el país.