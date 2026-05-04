Fechas y cálculo del aguinaldo de junio 2026: todo lo que hay que saber

Con el cierre del primer semestre de 2026, el aguinaldo vuelve a ser un factor esencial para la economía familiar. Este décimo tercer sueldo, regulado por la Ley 23.041, es un derecho ineludible para trabajadores del sector público y privado, así como para todos los jubilados y pensionados del país.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos pagos anuales, correspondientes a junio y diciembre. Para determinar el monto de la primera cuota, es fundamental identificar la remuneración bruta más alta obtenida durante los primeros seis meses del año, en lugar de calcular un promedio simple.

Este cálculo incluye todos los rubros con carácter remunerativo: sueldo básico, comisiones y horas extras, entre otros adicionales habituales. De esta manera, se garantiza que el aguinaldo refleje fielmente el ingreso máximo del trabajador en ese período.

Una vez detectada la cifra máxima, el monto del aguinaldo se obtiene dividiendo esa remuneración por dos. Así, el beneficio queda directamente vinculado al mejor desempeño económico del empleado durante el semestre, facilitando una planificación financiera adecuada.

En cuanto a los plazos, las empresas deben depositar la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio, según la legislación vigente. Sin embargo, la normativa permite un periodo de gracia de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que el pago puede extenderse hasta los primeros días de julio sin que la empresa incurra en sanciones.

Para jubilados y pensionados, el cobro del SAC se realiza junto con el haber mensual, siguiendo un calendario que depende del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, tal como ocurre habitualmente con los pagos de la Anses.