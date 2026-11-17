Habría actuado junto a otra persona que logró darse a la fuga.

Un hombre de 30 años acusado de sustraer herramientas del interior de una camioneta Ford Ranger estacionada en Córdoba y la costa fue aprehendido por personal policial y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho ocurrió en la zona de Córdoba y la costa y que, de acuerdo a los testigos, habría actuado con otra persona que se dio a la fuga.

Durante el procedimiento se recuperaron las herramientas sustraídas de la camioneta y se secuestró un buzo negro. El imputado fue trasladado a la comisaría primera.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa y su alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.