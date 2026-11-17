Robó herramientas de una camioneta y lo atraparon
El robo sucedió este martes en Córdoba y la costa. El imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta prestar declaración en Tribunales.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 30 años acusado de sustraer herramientas del interior de una camioneta Ford Ranger estacionada en Córdoba y la costa fue aprehendido por personal policial y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Autoridades policiales confirmaron que el hecho ocurrió en la zona de Córdoba y la costa y que, de acuerdo a los testigos, habría actuado con otra persona que se dio a la fuga.
Durante el procedimiento se recuperaron las herramientas sustraídas de la camioneta y se secuestró un buzo negro. El imputado fue trasladado a la comisaría primera.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa y su alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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