El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un sujeto que estaba violentando el puesto comercial.

Un sujeto de 26 años que el martes a la madrugada rompió un puesto de pochoclos en el centro fue aprehendido por personal policial a ocho cuadras del lugar.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un sujeto que estaba violentando el puesto comercial. A través del seguimiento de las cámaras de monitoreo del COM, se observó que rompió uno de los vidrios del puesto, retiró pertenencias de su interior y escapó corriendo por calle Santa Fe en dirección a San Martín.

Con la información aportada por los operadores, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar a un hombre con características similares en inmediaciones de la diagonal Pueyrredón. Al advertir la presencia policial el sospechoso emprendió la fuga a pie, atravesando distintas arterias y plazas de la zona céntrica, hasta que fue alcanzado y reducido en la intersección de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Otro móvil policial constató daños en el puesto de pochoclos, entre ellos la rotura de uno de sus vidrios y el desorden de la mercadería que se encontraba en su interior. Un testigo que se desempeñaba como personal de seguridad privada manifestó haber escuchado el ruido de la rotura y observado al sujeto retirar elementos del puesto.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo, la notificación de la causa al aprehendido y el traslado del imputado a Tribunales.