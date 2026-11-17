Un violento robo ocurrido en un almacén ubicado en Los Plátanos al 700 dejó consternadas a la dueña y a las empleadas del lugar, luego de sufrir el cuarto asalto en muy poco tiempo.

Lo que parecía ser un tranquilo lunes en el comercio del barrio Las Avenidas se transformó en una pesadilla ante el arribo de, al menos, cuatro delincuentes que ingresaron al minimercado y se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

Lo más curioso no fue el nivel de violencia con el que se manejaron, sino la mercadería que sustrajeron junto con la caja registradora: organizados y encapuchados, se llevaron papas fritas, chizitos, gaseosas y hamburguesas, que eligieron con precisión.

Los gritos y la extrema situación de violencia generó que las empleadas colapsaran y entraran en shock y llanto, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Allí se observa el momento de la llegada de los hombres (en un Peugeot 307 color gris), el robo, su huída y la asistencia de los vecinos luego de que las jóvenes salieran a la vereda.

"Con bronca e impotencia les mostramos el robo de hoy en sucursal Plátanos, gracias a todos por preocuparse", contaron en sus redes sociales, a la par de que aseguraron que "o es justo seguir así", ya que no es el único de estos episodios que sufren.