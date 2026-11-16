Atacó a jubilado para asaltarlo y los vecinos lo redujeron a golpes

Un hombre fue aprehendido por personal policial luego de agredir a un jubilado de 78 años y sustraerle su teléfono celular en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Irala y avenida De las Olimpiadas.

El hecho ocurrió cerca de las siete de la tarde cuando efectivos de la División Delegación de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslados de Detenidos afectados al operativo de seguridad por el partido en el Estadio José María Minella observaron a un hombre que corría llevando un balde.

En ese momento un vecino salió de una vivienda con lesiones en el rostro y alertó a los policías que el sujeto le había robado: los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en las inmediaciones del estadio. Durante el procedimiento, el sospechoso fue agredido por varias personas que se acercaron al lugar, por lo que se solicitó apoyo policial para controlar la situación y concretar su aprehensión.

"La víctima relató que había sido sorprendida dentro de su domicilio por el individuo, quien comenzó a golpearla con los puños, provocándole lesiones en el rostro, brazos y manos", informaron autoridades policiales.

El jubilado indicó que fue arrastrado hasta una habitación, donde el agresor tomó su celular y revisó los cajones de un mueble. La víctima logró salir a pedir ayuda, momento en que el sujeto volvió a agredirla antes de escapar.

Tiene 40 años.

Poco después, un grupo de menores acercó a los efectivos un celular negro que había sido hallado en las inmediaciones: el aparato fue reconocido por el damnificado como de su propiedad y posteriormente restituido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale, dispuso actuaciones por robo en grado de tentativa y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración. El imputado de 40 años registra antecedentes por robo agravado, tentativa de hurto agravado por escalamiento en un comercio y tentativa de hurto en la vía pública.