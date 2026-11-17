La presencia de Saturnino sigue despertando curiosidad entre vecinos y turistas que recorren las playas de Mar del Plata. Sin embargo, las imágenes registradas en las últimas horas, en las que se observa a dos perros ladrando cerca del elefante marino mientras una mujer había bajado a la arena, volvieron a poner en primer plano la necesidad de respetar su espacio.

El episodio motivó un nuevo llamado a la responsabilidad y a tomar conciencia sobre los cuidados que necesita el ejemplar. Aunque Saturnino ya no cuenta con el vallado que delimitaba el sector donde permaneció durante sus primeras semanas de vida, eso no significa que pueda quedar expuesto a la presencia de personas o mascotas.

Saturnino cumplió un mes y ya recorrió 1.3 kilómetros de playa

Desde las áreas que siguen su evolución remarcan que es fundamental mantener a los perros alejados. Los ladridos, la proximidad y cualquier intento de interacción pueden generarle estrés y alterar su comportamiento natural.

El elefante marino se encuentra en pleno proceso de muda de piel, una transformación natural que se produce después del destete. Según explicó el especialista Víctor Fratto, el proceso completo dura alrededor de 84 días y tiene una fase especialmente visible, en la que la piel y el pelo comienzan a desprenderse en grandes parches.

Durante ese período, el animal utiliza sus propias reservas de energía y atraviesa cambios en su organismo que lo vuelven más vulnerable a las perturbaciones. Por eso, Fratto insistió en que debe ser molestado lo menos posible y advirtió sobre los riesgos de que se acalore o ingrese al agua en condiciones inadecuadas.

Qué cuidados hay que tener

Las recomendaciones para proteger a Saturnino son claras: mantener una distancia prudencial de entre 20 y 30 metros, no acercarse para tocarlo ni fotografiarlo de cerca, no alimentarlo, ofrecerle agua, mojarlo o arrojarle arena. Tampoco se debe intentar que ingrese al mar.

Además, es indispensable evitar que las mascotas se aproximen al ejemplar. La colaboración de quienes visitan la costa es especialmente importante ahora que Saturnino puede desplazarse con mayor libertad por distintos sectores de playa.