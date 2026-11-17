Un especialista explicó a 0223 por qué se produce este fenómeno.

Con la llegada de la primavera, las abejas empiezan una etapa de intensa actividad biológica. En las últimas semanas, en Mar del Plata se multiplicaron los avistamientos de enjambres en distintos puntos de la ciduad, desde espacios públicos hasta jardines de viviendas.

Aunque su presencia puede generar preocupación, se trata de un comportamiento natural e inofensivo, si no se las molesta. Así lo explicó el director en Ciencias Biológicas y del Centro de Investigación en Abejas Sociales Matías Maggi y agregó que a este fenómeno se lo conoce como enjambración y es la forma en que las abejas melíferas se reproducen a nivel de colonia.

"En primavera, biológicamente, es el momento en el cual las abejas se multiplican naturalmente y esa forma de hacerlo es a través de la gran producción de enjambres", indicó Maggi en diálogo con 0223 y explicó que el proceso consiste en la división de una colonia original.

Esto es: la reina que ya estaba en el grupo abandona la colmena acompañada por una gran cantidad de abejas obreras, y en la colonia de origen queda una nueva reina continuando con su funcionamiento.

Según Maggi, el grupo que se desprende busca un lugar donde instalarse y formar una nueva colonia, pero mientras encuentra el adecuado puede permanecer temporalmente agrupado en una rama, un semáforo, una sombrilla o distintos sectores de una vivienda.

"Como la colonia está nueva, el enjambre que se formó está ocupado tratando de buscar alguna cavidad para meterse y muchas veces no lo encuentra en lo inmediato y se posa en alguna rama", enfatizó.

El especialista también dijo que la primavera actual presenta algunas particularidades por las condiciones climáticas. Las lluvias, las bajas temperaturas, el efecto de El Niño y la menor cantidad de horas de sol provocaron algún tipo de retraso en la actividad de las abejas y en la floración de las plantas que les proporcionan alimento.

Según explicó Maggi, una colonia puede estar integrada por entre 20.000 y 50.000 individuos, dependiendo de la época del año. En invierno suele ser más pequeña y en el verano puede duplicar su población, siempre en función de la disponibilidad de flores.

Qué hacer si aparece un enjambre en casa

Aunque la presencia de cientos o miles de abejas juntas puede resultar intimidante, el especialista aclaró que estos enjambres suelen ser inofensivos. Como en ese momento las abejas están concentradas en encontrar un nuevo refugio, no tienen como objetivo atacar a las personas.

De todas maneras, recomendó no acercarse ni intentar dispersarlos por cuenta propia. "El consejo en sí es no molestarlas y tratar de contactarse con algún apicultor para ver si las puede ir a retirar del domicilio", subrayó.

En Mar del Plata existen cooperativas y grupos de apicultores que pueden intervenir para retirar los enjambres y trasladarlos a un nuevo espacio. También es posible comunicarse con el Centro de Investigación en Abejas Sociales, que puede orientar a las y los vecinos o facilitar el contacto con especialistas que hacen esas tareas.

Para finalizar, Maggi remarcó la importancia de mantener a los chicos alejados hasta que el enjambre sea retirado, especialmente si existe alguna persona alérgica en el entorno familiar.