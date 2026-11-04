Una pesadilla: un enjambre de abejas le copó la media sombra del patio a una familia en Mar del Plata

Hace algunas semanas, otro enjambre se había posado en un semáforo de la avenida Independencia.

De movida, la imagen provoca ansiedad y terror. Una familia del barrio Belgrano fue sorprendida por un enjambre de abejas que se ubicó en la media sombra de su patio, a tal punto que el peso de los insectos provocó que la red quedara desnivelada.

El alarmante episodio fue registrado en un inmueble situado en Juana Azurduy y Tripulantes del Fournier, donde el grupo de abejas abandonó su colmena original y, en busca de un nuevo hogar, se posaron sobre la tela, causando pánico en los residentes.

De acuerdo a la mujer que registró el video en declaraciones a 0223, la situación comenzó hace dos días y duró hasta la tarde de este miércoles, cuando los insectos dejaron la zona y se fueron en busca de un nuevo sitio donde instalarse, llevando un profundo alivio a sus moradores.

Es que en realidad se trata de un proceso en el que las abejas generan una nueva reina para formar otra colonia, aunque el lugar elegido inicialmente no siempre resulta adecuado y suelen trasladarse en conjunto a otra ubicación.

Una situación similar habia ocurrido a fines de octubre en otro punto de Mar del Plata, donde un enjambre de abejas posado sobre un semáforo llamó la atención de peatones y automovilistas en Mar del Plata.

En ese caso, la colonia se había instalado en la esquina de avenida Independencia y Primera Junta, por lo que fue necesario desplegar un operativo preventivo para evitar que las personas que circulaban por el lugar sufrieran picaduras.