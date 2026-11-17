Una falla en Red Link, que presta servicios a al menos 30 bancos argentinos, afectó el funcionamiento del home banking de algunas entidades financieras. Sin comunicado oficial de parte de la empresa, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Chubut se definieron las dificultades técnicas como "inconvenientes".

"Desde Red Link nos informan que se encuentran trabajando para solucionar los inconvenientes que afectan el acceso a Home Banking 3.0. Por el momento, el servicio continúa afectado y aún no contamos con un horario estimado de normalización", informaron desde el banco chubutense en las últimas horas de este lunes.

Mientras que el santafesino informó este martes después del mediodía: "Red Link presenta inconvenientes que pueden impactar temporalmente en algunos servicios y operaciones. Informaremos cualquier novedad por nuestros canales oficiales".

Según la información difundida por fuentes del sector financiero a Ámbito, la empresa estimaba recuperar el servicio durante la mañana de este martes. Entre las principales dificultades reportadas se encuentran los problemas para consultar saldos, realizar transferencias y acceder a las distintas herramientas del home banking.

Qué bancos utilizan los servicios de Red Link

Entre las entidades financieras que pagan por el servicio de banca digital de Red Link se encuentran el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad, tres instituciones con una amplia cantidad de usuarios en el país.

La infraestructura también es utilizada por distintos bancos provinciales, entre ellos los de Neuquén, La Pampa, Córdoba, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja.

Además de Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.