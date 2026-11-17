Fue en el marco del Día de la Militancia.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales y ante el desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei, distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando, en el marco del Día de la Militancia, para avanzar en la articulación de un frente nacional que reúna a dirigentes de diferentes espacios y provincias.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial. Entre los dirigentes presentes se destacaron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

La presencia de Mar del Plata: Cheppi y la construcción de una alternativa amplia

El concejal Juan Manuel Cheppi participó del encuentro en representación del Frente Renovador de Mar del Plata, en línea con la mirada que viene sosteniendo sobre la necesidad de construir un peronismo amplio, capaz de reunir a distintos sectores de la sociedad y ofrecer una nueva propuesta de gobierno para la ciudad.

Desde el Frente Renovador, Cheppi aporta vínculos con el sector productivo y empresario, capacidad de articulación y una agenda de innovación y desarrollo económico que se complementan con el trabajo territorial y la sensibilidad social de Fernanda Raverta, con quien mantiene una relación de respeto y diálogo sincero.

Su participación en San Fernando, junto a Sergio Massa, Natalia de la Sota y dirigentes de distintas provincias, se inscribe en esa búsqueda de una alternativa política que supere las divisiones internas, amplíe la representación y vuelva a poner en el centro las preocupaciones de los argentinos.

Una convocatoria federal con dirigentes de todo el país

Del encuentro también participaron intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y referentes políticos de distintas provincias, entre ellos Juan Manuel Urtubey, Gustavo Bordet, Mariano Arcioni, Malena Galmarini, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Leandro Santoro, Juan Monteverde, Guillermo Snopek, José Ignacio de Mendiguren, Kelly Olmos, Juan Manzur, Federico Otermín, Federico Achával, Mariel Fernández, Juan Andreotti, Juan Pablo García, Juan Pablo de Jesús, Mayra Mendoza y otros representantes del peronismo nacional.

La diversidad de dirigentes presentes reflejó la intención de avanzar en una construcción política federal, que reúna distintas trayectorias, experiencias de gestión y expresiones territoriales para ofrecer una alternativa frente al actual gobierno nacional.

El encuentro comenzó con la Marcha Peronista y el Himno Nacional, y continuó con una intervención del streamer conocido como “El Peroncho”. El cierre incluyó un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas de la Argentina actual y los desafíos del país hacia el futuro.

La convocatoria del Día de la Militancia dejó planteado el desafío de transformar esa amplitud política en una propuesta de gobierno capaz de representar a los trabajadores, los sectores productivos, las familias y a quienes hoy atraviesan las consecuencias de la situación económica y social.