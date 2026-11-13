Habilitaron la instalación de peajes en 27 rutas y levantó polémica el deterioro de algunos tramos que cobrarán paso

La medida instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios correspondientes y convocar a licitaciones.

El gobierno de Javier Milei avanza con un esquema de concesiones para trasladar el control de rutas nacionales a manos privadas. Mediante el decreto 1358/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la incorporación de una nómina de rutas de todo el país al proyecto de la “Red Federal de Concesiones” bajo el régimen de la Ley 17.520.

La medida instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios correspondientes y convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir al sector privado la construcción, mantenimiento, reparación y explotación por peaje de los tramos incluidos en el Anexo oficial.

El decreto incluye a 27 rutas de distintas jurisdicciones:

Buenos Aires: rutas nacionales 33, 228 y A0017 (así como tramos compartidos de las rutas 3, 22 y 35).

rutas nacionales 33, 228 y A0017 (así como tramos compartidos de las rutas 3, 22 y 35). Córdoba: rutas nacionales 60 y 158 (y tramos compartidos de las rutas 9, 35 y 38).

rutas nacionales 60 y 158 (y tramos compartidos de las rutas 9, 35 y 38). Corrientes : rutas nacionales 120, 121 y 122 (junto a la RN 14 compartida con Misiones).

: rutas nacionales 120, 121 y 122 (junto a la RN 14 compartida con Misiones). Formosa: rutas nacionales 81 y 86 (y la RN 11 compartida con Santa Fe y Chaco).

rutas nacionales 81 y 86 (y la RN 11 compartida con Santa Fe y Chaco). La Pampa: rutas nacionales 151 y 152 (y tramos de las rutas 22 y 35).

rutas nacionales 151 y 152 (y tramos de las rutas 22 y 35). Chubut: rutas nacionales 25 y 26 (y la RN 3 compartida con Buenos Aires y Santa Cruz).

rutas nacionales 25 y 26 (y la RN 3 compartida con Buenos Aires y Santa Cruz). Salta: ruta nacional 50 (y tramos compartidos de las rutas 16 y 34).

ruta nacional 50 (y tramos compartidos de las rutas 16 y 34). Entre Ríos : ruta nacional 12.

: ruta nacional 12. Neuquén: ruta nacional 237.

ruta nacional 237. Corredores interprovinciales compartidos: RN 3 (BA-CB-SC), RN 9 (CB-SE-JY), RN 11 (SF-CH-FM), RN 14 (CR-MI), RN 16 (SE-CH-SA), RN 22 (BA-LP), RN 34 (JY-SA), RN 35 (BA-LP-CB), RN 38 (CB-LR) y RN 89 (CH-SE).

El estado de las rutas nacionales

Cabe remarcar que la decisión oficial se produce en un contexto caracterizado por la retracción de la inversión pública vial a nivel federal. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) experimentó una caída del 80% entre los años 2023 y 2026.

Esto se traduce en una reducción de 2.700 millones de dólares en fondos concedidos a Vialidad en 2023, a menos de 800 millones de dólares en los años posteriores. En consecuencia, se aceleró el deterioro de la red vial. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), menos del 50% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en buen estado (42,4%), mientras que el 31,8% se encuentra en mal estado y un 25,8% en estado regular.

De acuerdo al relevamiento de Focus Market y la cámara de transportistas PAETAC, también se identificaron 37 tramos severamente dañados sobre 4.625 kilómetros. Deterioro que conlleva hasta cuatro horas de demora en sectores de la Ruta Nacional 40 en la provincia de Santa Cruz y complicaciones críticas en la Ruta Nacional 151 entre La Pampa y Río Negro.