El Dragón igualó 1-1 en el Roberto Carminatti, terminó 2-2 en el global y quedó afuera de la Reválida por la ventaja deportiva.

Kimberley cerró su participación en el Torneo Federal A con una eliminación que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Mariano Mignini empató 1-1 frente a Olimpo en Bahía Blanca, pero no le alcanzó para avanzar a las semifinales de la Reválida. Con el resultado global 2-2, el conjunto marplatense quedó afuera por la ventaja deportiva que favorecía al Aurinegro, después de una serie en la que estuvo muy cerca de dar el golpe.

El comienzo fue un verdadero baldazo de agua fría para el Dragón. Apenas habían transcurrido 10 segundos cuando Brian Guille aprovechó un pelotazo largo desde el fondo, ganó en velocidad y definió con precisión para poner el 1-0 de Olimpo. El gol tempranero complicó todos los planes de Kimberley, que necesitaba revertir la serie y se encontró rápidamente con una diferencia todavía mayor en el marcador.

El conjunto bahiense tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar la clasificación. Joaquín Susvielles contó con dos situaciones muy claras: primero desperdició un cabezazo que se fue por encima del travesaño y después encontró el palo cuando parecía tener todo a favor para convertir. Kimberley sufrió durante ese tramo, aunque logró acomodarse con el correr de los minutos y comenzó a adelantarse en el campo.

Con la obligación de buscar el resultado, los dirigidos por Mignini asumieron el protagonismo y trataron de lastimar con sus herramientas. Le costó encontrar profundidad y generar situaciones claras, pero nunca dejó de intentarlo. Santiago Castillo estuvo cerca de conectar un centro dentro del área y, sobre el cierre del encuentro, Luis Pérez apareció para cambiar la historia: un envío que se transformó en remate terminó sorprendiendo a Geist y se convirtió en el 1-1.

El empate le devolvió la ilusión al Dragón, que quedó nuevamente a un gol de conseguir una clasificación histórica en Bahía Blanca. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para encontrar esa conquista que necesitaba y Olimpo terminó sosteniendo el resultado que le permitió avanzar.

Kimberley se despidió de la Reválida en los cuartos de final, con la frustración de quedar eliminado, pero también con el orgullo de haber competido hasta el último minuto y de cerrar otro gran año en el Federal A.

Síntesis

Olimpo 1(2): Cristian Geist; Agustín Bellone, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina;Agustín Stancato; Cristian Amarilla, Diego Ramírez, Brian Guille y Marcelo Olivera; Joaquín Susvielles. DT: Carlos Mugno

Kimberley 1(2): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Álvaro De Gaetani y Mauricio Miori; Ever Ullúa, Rodrigo Ríos y Facundo Russo. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: 8’ Jonathan Zárate por Tello (K) y Santiago Castillo por Ríos (K), 20’ Cristian Chimino por Bellone (O), 24’ Luis Pérez por Russo (K), 31’ Manuel Vargas por Ramírez (O), 35’ Leonel Iriarte por Ullúa (K), Leonardo Verón por Mañas (K), Antu Hernández por Guille (O) y Tobías Fernández por Stancato (O)

Gol en el PT: 1’ Guille (O)

Gol en el ST: 29’ Pérez (K)

Árbitro: Leandro Sosa Abrile

Estadio: Roberto Carminatti

Fotos: Prensa Olimpo