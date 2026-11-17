Cambió el pronóstico y habrá fuertes tormentas: a qué hora lloverá con más fuerza en Mar del Plata
El último informe de los principales sitios webs del clima para este martes 17 de noviembre. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata comenzó este martes 17 de noviembre con presencia de niebla, elevada humedad y condiciones de visibilidad reducida y un pronóstico que promete lluvias a lo largo de toda la jornada.
Los registros meteorológicos actualizados de las 7, indican una temperatura de 18,1°C, con una humedad del 100%, viento del este a 6 kilómetros por hora y una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros.
Para el transcurso de la jornada se espera un escenario de inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del día la temperatura rondará los 20°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 22°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento rotará al noreste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la noche se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 17°C y una baja probabilidad de lluvias. El viento volverá a soplar del sudoeste, con ráfagas de intensidad moderada.
Para los principales websites del clima, durante la mañana será el peor momento del temporal, con fuertes precipitaciones entre las 9 y las 11. Se espera un breve “descanso” de las lluvias entre las 15 y las 17.
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