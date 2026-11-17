El último informe de los principales sitios webs del clima para este martes 17 de noviembre.

Mar del Plata comenzó este martes 17 de noviembre con presencia de niebla, elevada humedad y condiciones de visibilidad reducida y un pronóstico que promete lluvias a lo largo de toda la jornada.

Los registros meteorológicos actualizados de las 7, indican una temperatura de 18,1°C, con una humedad del 100%, viento del este a 6 kilómetros por hora y una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros.

Para el transcurso de la jornada se espera un escenario de inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del día la temperatura rondará los 20°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 22°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento rotará al noreste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 17°C y una baja probabilidad de lluvias. El viento volverá a soplar del sudoeste, con ráfagas de intensidad moderada.

Para los principales websites del clima, durante la mañana será el peor momento del temporal, con fuertes precipitaciones entre las 9 y las 11. Se espera un breve “descanso” de las lluvias entre las 15 y las 17.