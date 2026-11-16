Después de un inicio de semana pesado y mayormente nublado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas fuertes para este martes, en una jornada en la que la temperatura volverá a superar la barrera de los 20°.

En principio, está previsto que este lunes se despida con 19°, viento leve de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) proveniente del sector noreste y tormentas aisladas, aunque con una probabilidad baja, de entre el 10 y el 40%.

Anunciaron tormentas fuertes desde la madrugada del martes en Mar del Plata.

Para el martes, el organismo anunció tormentas durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que por la tarde se esperan chaparrones, en una jornada en la que la temperatura máxima alcanzaría los 23° y la mínima sería de 14°.

En cuanto al viento, se espera que comience leve desde el sudoeste, rote al noreste durante la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y finalice el día con mayor intensidad, con ráfagas de hasta 31 km/h desde el sudoeste.

Para el miércoles, el SMN prevé que el termómetro alcance los 22° y que se registren nuevos chaparrones durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde.