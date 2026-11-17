Chocó a una pareja de turistas y escapó en contramano: buscan imágenes de las cámaras de seguridad

Una pareja de turistas sufrió un impactante accidente cuando pasaban su último día en Mar del Plata. Alejandra y Raúl, de 59 y 66 años, estaban preparándose para retornar a San Isidrio y decidieron pasar por una estación de servicio para cargar nafta antes de emprender el viaje.

Cuando ingresaban al establecimiento ubicado en la rotonda de Alfonsina Storni un Ford Fiesta blanco, que circulaba a alta velocidad, impactó contra la parte trasera de su Fiorino Furgón 2018 y se dio a la fuga en contramano por la calle Marmol hasta doblar por San Juan.

El hecho ocurrió cuando el matrimonio se dirigía a una estación de servicio para cargar combustible

El episodio ocurrió a las 8.45 de la mañana del domingo. Ante esta situación, el matrimonio pidió ayuda para obtener imágenes de las cámaras cercanas con el objetivo de ubicar al conductor que causó los daños. "No se puede manejar de esa manera provocando daños a turistas y marplatenses", declaró la víctima en diálogo con 0223.

Asimismo, agradeció la ayuda de los empleados de la estación de servicio y de un café cercano que llamaron al 911 y le brindaron asistencia hasta que llegaron las autoridades.

En caso de tener información, se pueden comunicar al 1126325048 o al mail As.sanchez@outlook.com.