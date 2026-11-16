Chocó a un motociclista en Los Troncos y en la fuga casi atropella a los obreros que intentaban frenarlo
La secuencia entera quedó registrada en video. La víctima ensangrentada fue a levantar su rodado y aprovechó para escapar, mientras trabajadores de una obra intentaban detenerlo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un motociclista sufrió un accidente en la tarde de este lunes en el barrio Los Troncos de Mar del Plata y el conductor del auto que lo embistió se dio a la fuga, a pesar de que un grupo de obreros se puso enfrente para frustrar su escape.
La situación se registró alrededor de las 19 en la intersección de las calles Sarmiento y Rodríguez Peña, donde el joven chocó con un Peugeot 206, cayó al asfalto y sufrió un golpe en el rostro, quedando visiblemente ensangrentado.
Después del siniestro vial, ambos conductores se adjudicaron responsabilidades y comenzaron a insultarse, al borde de desatar una pelea a las piñas, que no escaló a mayores por la intervención de trabajadores de una obra de la zona, conforme a las imágenes a las que accedió 0223.
Más allá de esa intervención para separar a los involucrados en el accidente, el automovilista regresó a su vehículo con la intención de escapar del lugar, mientras la víctima levantaba su moto a un lado.
En el afán por detenerlo, los obreros se plantaron delante del rodado, pero el intento no funcionó. A diferencia de lo que suponían, el protagonista del choque aceleró, casi embiste a uno de los hombres que trataba frenarlo y se fue a toda velocidad, abandonando al joven.
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