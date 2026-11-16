El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes en Sarmiento y Rodríguez Peña.

Un motociclista sufrió un accidente en la tarde de este lunes en el barrio Los Troncos de Mar del Plata y el conductor del auto que lo embistió se dio a la fuga, a pesar de que un grupo de obreros se puso enfrente para frustrar su escape.

La situación se registró alrededor de las 19 en la intersección de las calles Sarmiento y Rodríguez Peña, donde el joven chocó con un Peugeot 206, cayó al asfalto y sufrió un golpe en el rostro, quedando visiblemente ensangrentado.

Después del siniestro vial, ambos conductores se adjudicaron responsabilidades y comenzaron a insultarse, al borde de desatar una pelea a las piñas, que no escaló a mayores por la intervención de trabajadores de una obra de la zona, conforme a las imágenes a las que accedió 0223.

Más allá de esa intervención para separar a los involucrados en el accidente, el automovilista regresó a su vehículo con la intención de escapar del lugar, mientras la víctima levantaba su moto a un lado.

En el afán por detenerlo, los obreros se plantaron delante del rodado, pero el intento no funcionó. A diferencia de lo que suponían, el protagonista del choque aceleró, casi embiste a uno de los hombres que trataba frenarlo y se fue a toda velocidad, abandonando al joven.