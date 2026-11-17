La Ruta 88 será transformada en autovía en una primera etapa que contempla el tramo entre Batán y el acceso a Comandante Nicanor Otamendi.

El gobierno de Axel Kicillof proyecta comenzar en 2027 una de las obras de infraestructura vial de mayor impacto para el sudeste bonaerense: la transformación en autovía de la Ruta Provincial 88, que conecta Mar del Plata con Necochea. Así surge del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo ante la Legislatura bonaerense, que contempla una inversión de $33.200 millones para ejecutar el primer tramo de la intervención, entre Batán y el acceso a Comandante Nicanor Otamendi.

Se trata de un sector de 17,5 kilómetros que actualmente cuenta con una sola calzada, con un carril para cada sentido de circulación. Una vez concluida la obra, permitirá disponer de dos calzadas independientes, con separación física de los sentidos de circulación, desde la rotonda de El Gaucho hasta el acceso a la localidad perteneciente al partido de General Alvarado, donde se celebra la Fiesta Nacional de la Papa.

La Provincia busca dar respuesta al reclamo histórico para dotar de mayor seguridad vial a la Ruta 88.

De acuerdo con las previsiones incluidas en el proyecto de ley, la inversión se distribuirá a lo largo de cuatro ejercicios presupuestarios. Para 2027 se asignaron $13.000 millones, la partida más importante del esquema, mientras que para 2028 se contemplan otros $10.450 millones. En tanto, para 2029 se prevén $5.200 millones y para 2030 los restantes $4.550 millones.

El proyecto también incluye una solicitud de autorización para comprometer gastos correspondientes a ejercicios futuros, un mecanismo administrativo necesario cuando una obra pública requiere financiamiento que excede el presupuesto de un solo año. De esta manera, la Provincia incorpora formalmente una planificación plurianual para avanzar con el primer sector de la autovía.

Al igual que con la Ruta 11, el proyecto prevé construir una segunda calzada y poner en valor la traza existente para separar físicamente los dos sentidos de circulación.

En cuanto a las características de la intervención, el presupuesto distingue dos componentes. Por un lado, se destinarán $26.000 millones a la construcción de una nueva calzada, mientras que los $7.200 millones restantes se utilizarán para la puesta en valor y adecuación de la traza existente, que pasará a funcionar como la otra mano de circulación de la futura autovía.

La ejecución estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad y, de acuerdo con la distribución de los recursos prevista por el Ejecutivo, los trabajos se desarrollarían durante al menos cuatro años. No obstante, la inclusión de las partidas en el proyecto presupuestario no implica por sí misma que la obra tenga el financiamiento garantizado ni una fecha concreta de inicio, definiciones que dependerán de las siguientes etapas administrativas.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser aprobado por la Legislatura provincial.

Qué pasará con el tramo entre Otamendi y Necochea

El Presupuesto 2027 también contempla recursos para avanzar sobre el segundo sector de la Ruta 88, correspondiente a los aproximadamente 89 kilómetros que separan el acceso a Comandante Nicanor Otamendi de Necochea. Ese recorrido comprende también parte del partido de Lobería.



Sin embargo, a diferencia del primer tramo, que aparece identificado específicamente como una obra de construcción de la Autovía 88, en este caso Vialidad incorporó partidas bajo el concepto de "duplicación de calzada", por un total de $480 millones.

El monto resulta considerablemente menor en relación con la inversión necesaria para una intervención de esa magnitud, por lo que no representa el financiamiento de la duplicación integral de esos 89 kilómetros. La mayor parte de los recursos previstos para la transformación de la Ruta 88 se concentra, por ahora, en el sector entre Batán y Otamendi.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser aprobado por la Legislatura provincial.

El proyecto avanzó tras la muerte de Anita Peralta

Más allá de ser un reclamo de larga data en la región sudeste de la Provincia, la transformación de la Ruta 88 en autovía tuvo un nuevo impulso este año a partir de la trágica muerte de Anita Peralta, la adolescente jugadora de voley de 15 años que falleció luego del siniestro vial ocurrido el 12 de julio, en el que también perdió la vida el remisero Santiago Irigoyen.

Tras el caso, su madre, Andrea Rondanina, mantuvo un encuentro con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien asumió el compromiso de trabajar en la elaboración de un proyecto técnico para convertir en autovía toda la traza entre Mar del Plata y Necochea. En ese momento, el funcionario aclaró que se trataba de una obra compleja y costosa y que el primer paso era contar con documentación técnica para luego buscar financiamiento y eventualmente ejecutarla por etapas.

La muerte de Anita Peralta reactivó los reclamos por la transformación de la Ruta 88 y derivó en un compromiso de Katopodis para avanzar con el proyecto ejecutivo.

A fines de agosto, el subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta, confirmó que la Provincia ya avanzaba con los relevamientos y estudios necesarios para elaborar el proyecto ejecutivo. La expectativa oficial era contar con esa documentación hacia fines de 2026 o, como máximo, en enero de 2027. En esa instancia también se mencionó la posibilidad de una eventual concesión con peaje, aunque sin una decisión tomada.

El 3 de noviembre, durante una nueva visita a Necochea, Katopodis ratificó que la Provincia mantenía el compromiso de terminar el proyecto ejecutivo antes de fin de año y dejarlo en condiciones de ser licitado. Sin embargo, hasta ese momento todavía no se habían definido el financiamiento integral, la fecha de inicio ni los plazos de ejecución.