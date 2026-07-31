Ya firmaron más de 40 mil vecinos: una campaña ciudadana apura la construcción de la Autovía 88

En poco más de 4 días de petición se alcanzaron más de 40 mil firmas.

Después de 4 días de petición en la plataforma change.org, las y los vecinos de Mar del Plata y Necochea que impulsan la construcción de la Autovía 88 que una las dos ciudades, consiguieron más de 40.000 firmas.

Según un informe publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, el volumen de vehículos que circulan por esta ruta supera los 7000 por día, lo que justifica la construcción de una infraestructura más segura.

Además de evitar miles de accidentes graves, "implementar esta obra también promovería el desarrollo económico de la región, facilitando un mejor acceso para el turismo y el comercio", argumentan los vecinos.

"Ciudades como Mar del Plata y Necochea, que dependen en gran medida del turismo, se beneficiarían enormemente de una autopista que no solo acorte los tiempos de viaje, si no que también proteja a las personas que la utilizan", indicó Leandro Melluso, quien plasmó la voz de los vecinos en la petición.

"No podemos esperar que ocurran más tragedias en la Ruta 88, urge tomar medidas ahora para salvaguardar la vida de los habitantes y visitantes de la región”, cerró Melluso.

Cómo firmar

Para apoyar la petición de los vecinos en pos de la construcción urgente de la Autovía 88, las y los interesados deben ingresar en el siguiente link y firmar la iniciativa con su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y datos de localización.

Muchas de las personas que ya han firmado la petición dejaron comentarios explicando el por qué. "Por seguridad para todos, por rutas dignas, y por lo que siempre debería haber sido. Que las vidas perdidas valgan la pena", escribió por ejemplo María.

"Hace más de 40 años que esa ruta es un desastre. Lamentablemente hemos perdido a mucha gente conocida. Y cada vez que algún amigo o familiar viaja desde Necochea a Mardel hasta que no llegan estamos con el corazón en la boca", comentó otra vecina identificada como Sol.

"El 27 de enero del 2015 el paraje La Polola de la ruta se cobró la vida de mi hijo, de 31 años. Viajaba de Miramar hacia Batán con su familia, llovía torrencialmente y lo impactó una camioneta de frente, justo en la curva. Falta señalización en el pavimento y en el lugar todo sigue igual, menos nuestras vidas, porque el ya no está", cerró una madre.