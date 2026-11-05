León Gieco fue distinguido por la Unmdp y les cantó a las internas de la Unidad Penal N° 50 de Batán

La casa de altos estudios reconoció su trayectoria y su compromiso sostenido con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia.

El prestigioso músico y compositor León Gieco fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Plata (Unmdp) y visitó la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde brindó un recital para sus 130 internas. "Fue una jornada muy especial", destacó.

En cuanto al primer evento, el reconocimiento al artista se realizó en el marco del II Festival Nuestra América, organizado por la Facultad de Humanidades, a través del Centro de Estudios Socio Históricos de América Latina Contemporánea (Cesalc).

La distinción, que fue entregada por la rectora Mónica Biasone y el decano de la Facultad de Humanidades, Enrique Andriotti Romanín, reconoce la trayectoria de Gieco y su compromiso sostenido con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, valores que atraviesan buena parte de su obra y de su recorrido público.

Además, el cantante compartió un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su repertorio junto a la comunidad universitaria y el encuentro incluyó también la proyección de imágenes de Mundo Alas, el proyecto artístico que reúne a músicos y artistas con discapacidad, y de "De Ushuaia a La Quiaca", la experiencia musical y cultural que documentó un recorrido por distintas regiones del país.

Seguido a la distinción recibida, Gieco también se hizo presente en la unidad penitenciaria femenina y les regaló un emotivo show a las mujeres privadas de su libertad, en el que entonó sus canciones más populares.

"Entre muchas cosas que nos enseñó León Gieco, nos enseñó que la memoria también se canta", valoró la rectora.

Las imágenes de su visita fueron replicadas en sus redes sociales, donde además publicó las palabras que le dedicó el Padre Daniel, quien escribió acerca de su paso por la cárcel: “León Gieco nos honra con su visita y su canto. Su trayectoria de defensa de los derechos de los débiles y de las víctimas lo pone en nuestra Unidad 50 para animarnos a seguir cuidando de los más vulnerables y tratandonos bien. Su visita nos hará bien a las privadas de libertad y a los que trabajamos con ellas para su libertad. ´Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo´. Su canto nos renovará y nos unirá en el camino de la dignidad y la solidaridad".