Un hombre de 30 años fue aprehendido el martes a la noche tras amenazar con un arma blanca a un chofer de colectivo de la línea 571 y arrojarle una puñalada que no llegó a impactarlo.

El episodio ocurrió cuando la unidad circulaba por avenida Carlos Gardel y, al llegar a la intersección con calle Irala, dos hombres y una mujer subieron y solicitaron tarjetas SUBE a otros pasajeros. Ante esa situación, el chofer les ofreció venderles el boleto para evitar molestias al resto de los usuarios.

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Mientras que un hombre y una mujer descendieron de la unidad, el tercer individuo increpó al conductor. “Yo soy chorro y no me cabe una” y “no me voy a olvidar de tu cara” le dijo antes de extraer un cuchillo de entre sus prendas e intentar agredirlo mediante una estocada que no logró alcanzarlo.

El conductor alertó a personal de la Patrulla Municipal que se encontraba realizando actuaciones en la zona y logro alcanzarlo a pocos metros del lugar y secuestrar un cuchillo con mango de madera.

El aprehendido fue notificado de la formación de una causa penal y deberá declarar en Tribunales ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente.