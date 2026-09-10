La inflación de agosto fue de 1,7% y acumula más de un 20% en lo que va del año

En julio había sido del 2,1%, cuando interrumpió una racha de tres meses de baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró al 1,7% en el octavo mes del año. Así, registró una suba del 21,3% en lo que va del año y acumula un 33,5% en la comparación interanual.

De esta manera, la variación mensual se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a julio, cuando el IPC registró una suba del 2,1%, rompiendo una racha de tres meses de baja.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 2,8%. En segundo lugar, se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

También quedaron por encima del nivel general Salud y Bienes y servicios varios, ambas con un aumento del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Por su lado, Restaurantes y hoteles subió 1,8%.

Después de un repunte en julio, la inflación desaceleró en agosto.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante el mes. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, y fue la división con mayor incidencia en todas las regiones del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.