Luego de la victoria 7 a 0 de la Selección Argentina frente a la Selección de Costa Rica en el amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni vivió un momento emotivo dentro del vestuario del estadio ubicado en Córdoba.

Este encuentro fue el último de Walter Samuel dentro del equipo de trabajo de Scaloni, debido a que el ‘’Muro’ tomó la decisión de comenzar a trabajar como cabeza de grupo, y así le puso punto final a su paso por la Albiceleste, que duró más de ocho años.

Además de esto, también recibió como regalo dos camisetas de la Selección Argentina, una con el dorsal 13 y "El Muro" en la espalda, mientras que la otra tenía el 6, ya que fueron los números que usó durante su paso como jugador. En paralelo a esto, los futbolistas lo ovacionaron con aplausos y el canto “olé, olé, olé, Walter, Walter”.

“Ya lo dije antes, gracias por la disponibilidad. Fueron años espectaculares, mi familia me acompañó y quiero mandar un fuerte abrazo. Muchas gracias a Leo por la oportunidad, al cuerpo técnico, fueron mi segunda familia y ustedes muchachos, si llego a ser algo en el fútbol va a ser gracias a toda esta gente”, dijo Samuel al tomar la palabra, visiblemente emocionado.

El entrenador Lionel Scaloni, habló al respecto en la conferencia de prensa y aseguró que “no vamos a sumar a nadie, somos siete y creemos que con siete sobra. A veces sobran, a veces no. Creo que estamos bien, es una baja que más allá desde lo técnico nos ha dado un montón. Le hicimos un homenaje merecido y se notaba en el núcleo de la Selección una pérdida importante porque ha sido gran parte de la ayuda de todo lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Si en el futuro lo echamos en falta lo llamaremos a ver qué hace”, dijo el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.



