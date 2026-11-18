El concejal Marcelo Cardoso presentó en el Concejo Deliberante una propuesta de modificación de la Ordenanza 6997, que establece el Reglamento General de Construcciones en General Pueyrredon. La iniciativa apunta a modernizar las disposiciones vinculadas con los espacios sanitarios, vestuarios y cocinas de los establecimientos comerciales, gastronómicos, alcanzando además a otros rubros.

La iniciativa se realizó junto al presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal y comisión directiva, el subsecretario de Inspección General, Cristian Beltrán y el Director General de Inspección General Santiago Barquín.

La propuesta legislativa contó con la participación de los reconocidos chefs, Hernán Viva, Cuti Rocco, Hernán Domínguez y Joaquín Bendito.

Cambios en las cocinas, baños y vestuarios

En relación con las cocinas, la propuesta contempla las nuevas tendencias arquitectónicas y de funcionamiento, diferenciando las cocinas tradicionales de las cocinas abiertas, integradas al salón, y los espacios para cocinar integrados. Para cada modalidad se establecen condiciones específicas de superficie, circulación, ventilación, extracción y protección, con el objetivo de garantizar la higiene y seguridad tanto de trabajadores como de clientes.

Otro de los principales ejes del proyecto es flexibilizar y actualizar los requisitos para los vestuarios y sanitarios mixtos, incorporando distintas alternativas de organización: sanitarios diferenciados por sexo, unisex o mixtos, sin distinción de género. También se propone adecuar las exigencias para los vestuarios del personal y revisar la obligatoriedad de contar con duchas en establecimientos gastronómicos, cuando las características de la actividad no lo justifiquen.

El proyecto también incorpora adecuaciones para los servicios de cafetería, permitiendo la terminación de productos de panadería y pastelería previamente elaborados mediante hornos eléctricos, sin exigir las mismas instalaciones que una cocina tradicional.

Modificaciones en peluquerías y gimnasios

La nueva normativa además, contempla modificaciones para otras actividades comerciales y de servicios, como peluquerías, gimnasios destinados a yoga y pilates, supermercados y galerías comerciales.

La propuesta busca adecuar la normativa vigente a las nuevas dinámicas de la actividad, facilitar la adaptación de los establecimientos y evitar exigencias edilicias o económicas que puedan resultar desproporcionadas, manteniendo siempre las condiciones necesarias de higiene, salubridad, seguridad, accesibilidad y privacidad.