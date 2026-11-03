Por los reiterados siniestros, el Concejo pedirá bajar a 60 km/h la máxima en un tramo de la Ruta 2

El Concejo busca que se reduzca a 60 km/h la velocidad máxima en un tramo urbano de la Ruta 2.

La Comisión de Movilidad Urbana expuso un acuerdo para formular un pedido para que la Provincia de Buenos Aires y Aubasa analicen reducir a 60 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en el acceso a Mar del Plata por Ruta 2, ante el crecimiento urbano de la zona y la reiteración de siniestros viales graves, varios de ellos con víctimas fatales.

La propuesta apunta al sector comprendido entre El Casal y la rotonda de avenida Constitución, un corredor donde en los últimos años se expandieron distintos barrios residenciales y se instalaron comercios, depósitos y nuevos desarrollos urbanísticos. El planteo es que ese crecimiento modificó las características del entorno y requiere condiciones de circulación acordes con una zona que, según los impulsores, ya tiene características urbanas.

Diego García impulsó el proyecto ante los reiterados accidentes registrados en el acceso norte a Mar del Plata.

El proyecto había sido presentado el año pasado por el concejal Diego García, de Unión por la Patria, y originalmente proponía crear una mesa de trabajo multisectorial para abordar la seguridad vial en el acceso a Mar del Plata. Sin embargo, durante el tratamiento en comisión se resolvió cambiar el mecanismo: en lugar de avanzar con la conformación de ese espacio, se solicitará directamente a la Provincia y a Aubasa, concesionaria de la Autovía 2, que evalúen implementar la reducción de velocidad.

Durante su intervención, García sostuvo que el tramo debe ser considerado urbano por la cantidad de personas que viven en sus inmediaciones y el crecimiento que experimentaron los barrios en los últimos años. "Desde El Casal hacia la rotonda de Constitución deberían circular los vehículos a un máximo de 60 kilómetros por hora, porque es zona urbana", planteó.

El crecimiento de los barrios ubicados a la vera de la Ruta 2 reavivó el reclamo por medidas de seguridad vial.

El concejal también recordó los distintos episodios viales registrados en el corredor y las dificultades que enfrentan quienes deben cruzar la ruta para tomar colectivos o trasladarse hacia establecimientos educativos. Mencionó, entre otros casos, los problemas que persisten en el acceso al barrio El Casal y los siniestros que tuvieron como víctimas a jóvenes y vecinos de los barrios de la zona norte, principalmente frente al barrio 2 de Abril.

García señaló además que la Provincia ya colocó señalización de velocidad máxima precautoria de 60 kilómetros por hora en el tramo, como así también la reciente habilitación de dos radares móviles (con máxima de 80 km/h), aunque consideró necesario avanzar con una adecuación integral de la cartelería y el ordenamiento vial. "La velocidad es la primera variable a modificar", sostuvo, al advertir que una circulación más lenta puede reducir las consecuencias de los impactos.

El planteo para trasladar la caminera policial

Durante el debate, la concejala Vilma Baragiola (UCR) sumó otro aspecto vinculado con la seguridad del acceso a Mar del Plata: la necesidad de reubicar la dependencia caminera de la Policía que funciona en inmediaciones de la rotonda de Constitución y la Ruta 2.

La edil consideró que ese puesto quedó incorporado a una zona que actualmente forma parte del entramado urbano y que ya no cumple la misma función que cuando fue instalado, en un contexto en el que la densidad poblacional era considerablemente menor.

Vilma Baragiola planteó que la caminera policial de la rotonda de Constitución debería trasladarse fuera de la ciudad.

"Hay que cambiar la caminera, que ha quedado dentro de Mar del Plata", planteó Baragiola, quien consideró que debería trasladarse hacia las afueras de la ciudad y mencionó como posibilidad el acceso a Santa Clara del Mar.

La concejala también reclamó un esquema de controles diferente para ese corredor, con mayor presencia de fuerzas de seguridad. "El partido de General Pueyrredon necesita otro tipo de control sobre ese tramo, tiene que ver con una presencia mayor de fuerzas de seguridad", expresó.