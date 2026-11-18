En sintonía con el pedido de la fiscalía y del representante del particular damnificado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a trece años de prisión a Carlos Adrián Sosa Intaschi por el crimen de un hombre en el barrio Parque Peña en agosto de 2023. Tras la lectura, los magistrados revocaron su arresto domiciliario y traslado al complejo penitenciario de Batán.

Los Jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Federico Wacke Schroder entendieron que el imputado fue el autor del único disparo que Maximiliano Leonel Pérez recibió en la puerta de su casa tras un forcejo. Tras el ataque, fue trasladado por su hermano y un amigo en un auto VW Bora al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y lo dejaron en el estacionamiento, pero murió poco después.

La semana pasada, tras el cierre del debate, el fiscal Fernando Berlingeri pidió que el imputado sea condenado a 13 años de prisión, mientras que la abogada Noelia Agüero como representante del particular damnificado solicitó una pena de 17 años. Por su parte Por su parte, la abogada Luz Proto había planteado como defensora que debía ser absuelto por tratarse de un hecho en legítima defensa o ser condenado al mínimo de la escala penal.

En los registros fílmicos incorporadas al expediente se vio a Sosa Intaschi arribar al domicilio de la víctima a bordo de un Chevrolet Prisma: al bajar se acercó al encuentro de la víctima al que se ve caer a la calle. Poco después, tras un forcejeo con el hermano de la víctima y otra persona en el que pierde el arma empleada, el acusado se subió al auto y se retiró del lugar.

Para la abogada Agüero, no existieron dudas acerca de la mecánica de hecho ya que las imágenes muestran que el imputado lo fue a buscar y lo mató en la puerta de su casa. “En su declaración Sosa dijo que estaba amenazado, pero nada de lo que dijo coincide con la actitud que tuvo en ese momento”, señaló.

La profesional remarcó que después del ataque, Sosa se mantuvo prófugo varios días y decidió entregarse al conocer que el ataque había quedado registrado en varias cámaras de seguridad.