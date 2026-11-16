Marinero le fracturó la mandíbula a un compañero y deberá pagarle $20 millones

Le fracturó la mandíbula a un compañero y deberá pagarle $20 millones

Un marinero deberá desembolsar una suma millonaria como reparación económica luego de protagonizar un violento episodio con un compañero de trabajo, al que le provocó graves lesiones en el rostro. La Justicia homologó un acuerdo que le permitirá evitar el juicio oral, siempre que cumpla con todas las condiciones impuestas.

El agresor fue identificado como Diego Lillo, quien aceptó pagar un total de $20 millones en concepto de resarcimiento a la víctima. El monto será abonado en diez cuotas consecutivas, aunque tendrá la posibilidad de adelantar los pagos según sus ingresos.

La víctima sufrió lesiones en la mandíbula y el arco ocular que le impidieron continuar con sus tareas durante la temporada pesquera.

El hecho ocurrió durante la temporada pesquera de 2024 en el muelle de Puerto Rawson, en Chubut, donde Lillo atacó a golpes de puño a un marinero oriundo de Puerto Madryn, identificado con las iniciales H.F. Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió fracturas múltiples en la mandíbula y el arco ocular, lesiones que le impidieron continuar con sus tareas durante la zafra.

Un acuerdo para evitar el juicio

La jueza de garantías Laura Martini homologó la suspensión de juicio a prueba, una herramienta judicial que permite evitar el debate oral si el imputado cumple con las obligaciones establecidas.

El acuerdo contó con el aval del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y la abogada Etelvina Medina, además de la conformidad del querellante Diego Cruceño. La defensa de Lillo estuvo a cargo del abogado Pablo Sánchez.

La Justicia también le impuso al acusado una serie de restricciones por dos años.

Entre las condiciones fijadas, además del pago de los $20 millones, se estableció que el marinero no podrá acercarse a la víctima durante los próximos dos años.

Las condiciones que deberá cumplir

La resolución judicial también contempla otras pautas de conducta que el acusado deberá respetar durante el período establecido.

En concreto, deberá:

Abonar los $20 millones en diez cuotas consecutivas, con posibilidad de cancelarlas anticipadamente.

Mantener una prohibición absoluta de acercamiento a la víctima durante dos años.

Fijar domicilio ante la Oficina Judicial.

Abstenerse del consumo excesivo de alcohol y de sustancias durante el mismo plazo.

El hecho ocurrió durante la temporada pesquera de 2024 en el muelle de Puerto Rawson, en Chubut.

Qué pasa si incumple el acuerdo

El cumplimiento de todas las condiciones será determinante para que la causa no avance hacia un juicio oral y público. En ese sentido, las partes contemplaron la posibilidad de que Lillo adelante las cuotas de la reparación económica en función de los ingresos que consiga durante la actual temporada de pesca de langostino.

La resolución busca dar una respuesta económica al daño ocasionado y establece, al mismo tiempo, restricciones para evitar nuevos episodios de violencia entre trabajadores del sector pesquero.