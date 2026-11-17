El acusado de matar con su hermano un hombre en un ajuste de cuentas declarará el miércoles

Cuestiones de organización de la fiscalía interviniente y la decisión de dar la versión de los hechos por parte del imputado postergaron hasta el miércoles la declaración del joven de 21 años acusado de matar a balazos a Matías Peralta en febrero de este año a modo de venganza por el ataque a tiros sufrido en su vivienda.

Tras definirse la postergación por veinticuatro horas, Benjamin Tiziano Brandan será trasladado este miércoles desde la Unidad Penal N°44 de Batán a Tribunales donde se entrevistará con la abogada penalista Luz Alonso Proto y luego escuchará la imputación que le atribuye el fiscal Fernando Berlingeri.

El principal acusado fue detenido este lunes.

Para los investigadores, el joven y su hermano Carlos Brandán fueron las personas que el 25 de febrero pasado mataron a tiros a Matías Peralta, un día después de que la Justicia de Garantías ordenara su excarcelación. La víctima había estado detenido por disparar 197 veces contra tres casas en Ayolas 11140, en Ayolas 11152 y en Carmen de las Flores e Irala y herido al más joven de los hermanos.

El lunes personal de la DDI obtuvo información que Brandan circulaba en una moto de color negra por la zona de Ortiz de Zarate y Yapeyú por lo que personal de civil se desplegó en cercanías de la zona y logró su interceptación. Si bien intentó atropellar a uno de los oficiales, y algunos allegados intentaron “rescatarlo”, fue trasladado a la dependencia tras efectuar un disparo con munición anti tumulto.

El crimen de Peralta

El 25 de febrero Peralta recibió cuatro balazos –tres de los cuales dieron plenamente en el cuerpo- cuando lo cruzaron en Gaboto y calle 214. “Dale gordo, hacete el poronga ahora”, le habría gritado, según un testigo, uno de los motociclistas mientras le disparaba desde el lado izquierdo de la camioneta.

Poco después algunas personas colocaron al herido en la caja de la camioneta Toyota Hilux y lo llevaron hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde murió pocas horas después.

Ese rodado fue abandonado en Juan N. Fernández y Juan B. Justo: en su carrocería hallaron otros seis impactos de bala.