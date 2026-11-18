Más de tres mil quinientos dólares, casi diez millones de pesos y una suma extra a definir cuándo se ejecute la sentencia. Así puede resumirse el fallo del Juzgado Civil y Comercial N°1 que condenó a un contratista a indemnizar a un cliente por los graves defectos de construcción que presentaba una vivienda prefabricada instalada en la planta alta de un inmueble.

El conflicto se originó en julio de 2020, cuando el damnificado contrató la construcción de una vivienda de 45 metros cuadrados, con tres dormitorios, baño y cocina-comedor: el acuerdo establecía un plazo de entrega de 60 días y un precio total de $540.000.

Un informe reveló fallas en la construcción.

En la demanda que M.A.D. presentó se denunció que la obra se entregó fuera de término, incompleta, con materiales de mala calidad y que al poco tiempo comenzaron las filtraciones de agua, los problemas en las paredes de durlock y los desperfectos en distintos sectores de la construcción. Ante la falta de respuestas del contratista, el propietario y su familia debieron abandonar la vivienda en marzo de 2021 y alquilar otro inmueble.

Una de las pericias incorporadas al expediente señaló que la construcción tenía solamente 39,06 metros cuadrados, en lugar de los 45 acordados, y detectó fallas estructurales, filtraciones, deficiencias en las instalaciones de gas y sanitarias, falta de aislación térmica y terminaciones incompletas.

El informe del ingeniero también advirtió que algunos tabiques se movían con una simple presión de la mano y que los defectos podían comprometer la seguridad y la salud de los ocupantes. Por ese motivo, recomendó una reforma profunda de la construcción.

Un informe reveló fallas en la construcción.

En la sentencia a la que accedió este medio, el Juez Heber Daniel Amalfi consideró acreditado el incumplimiento contractual y encuadró la relación entre las partes dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. También rechazó el argumento del contratista, quien había sostenido que el cliente dejó de pagar las cuotas pactadas y que, por ese motivo, no había completado los trabajos.

El fallo reconoció montos indemnizatorios por daños materiales, daño moral, daño punitivo, alguiler de otra vivienda y dirección de obra y mano de obra profesional: el monto total fue de 9.590.000 pesos y 3.562 dólares más intereses y una suma a definir por el último rubro durante la ejecución de la pena.