Irá a juicio por golpear a la pareja y agredir a la policía en un centro de salud

Un hombre acusado de golpear a la pareja de manera reiterada y de atacar a los policías que le impidieron ingresar al Centro de Salud donde la trasladaron será juzgado tras la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías

La Sala Segunda confirmó de esta manera la resolución del Juez de Garantías Daniel De Marco de rechazar la oposición de la defensa oficial y elevar la causa a juicio respecto de P.S.L. en orden a los hechos calificados como constitutivos de los delitos de Lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y Resistencia a la autoridad

Sucedió en General Pirán.

Según la investigación fiscal entre el 29 de diciembre de 2025 y el 1 de diciembre de este año en una vivienda de General Pirán, el imputado agredió físicamente a su concubina mediante golpes de puño en todo el cuerpo, provocándole politraumatismos, contusiones focales en miembro superior izquierdo, lesiones que resultan de carácter leve".

Después del ataque P.S.L. fue al Centro de Atención Primaria de la Salud de esa localidad y se resistió activamente al accionar policial mediante agresión física e insultos a los nombrados cuando intentaba ingresar por la fuerza al establecimiento: ese día quedó detenido y fue excarcelado el 5 de enero.

Para los miembros de la Sala se puede tener por acreditado -con el grado de probabilidad propio de esta instancia- tanto la materialidad delictiva como la autoría responsable del causante en el injusto atribuido a partir de las actuaciones policiales, certificados médicos y declaraciones testimoniales.

Lo resolvió la Sala II.

“La configuración del ilícito no exige necesariamente que el sujeto activo propine golpes de puño, puntapiés o cualquier otra agresión que produzca lesiones en la integridad corporal del funcionario interviniente, sino que resulta suficiente que despliegue una conducta material de oposición, dotada de entidad para impedir o dificultar la ejecución del acto funcional legítimamente emprendido”, argumentaron.

“En el supuesto particular, el personal policial procuró impedir el ingreso del encausado al establecimiento hospitalario en el cual se encontraba su expareja -la cual acompañaba a si hija menor de edad que había sufrido una descompensación-, en el contexto de un episodio de violencia de género que habría ocurrido momentos antes”, agregaron.

De esta manera los Jueces Juan Pablo Lódola y Adrián Angulo confirmaron el rechazo a la oposición de la defensa y elevaron la causa a juicio respecto del imputado que continuará en libertad.