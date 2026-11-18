El prófugo al irse de la joyería de Villa Gesell tras el intento de robo y el forcejeo con la empleada del comercio.

Un hombre se disfrazó de mujer e intentó robar una joyería en la ciudad de Villa Gesell, en un hecho acontecido en un comercio ubicado sobre la céntrica avenida 3, entre los paseos 105 y 106.

El delincuente ingresó al comercio vestido con prendas femeninas, pasó detrás del mostrador y, tras un breve forcejeo con la empleada, escapó sin lograr sustraer ningún elemento.

Aunque la propietaria del comercio decidió no realizar la denuncia formal por lo ocurrido, autoridades policiales realizaron una investigación a partir de las primeras actuaciones y del análisis de las cámaras de seguridad pudieron reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

El ladrón vestido de mujer tras intentar robar en la joyería de Villa Gesell.

La camioneta detectada en Villa Gesell vinculada a Mar del Plata

Las averiguaciones permitieron establecer que el vehículo utilizado para la fuga, una camioneta marca Peugeot modelo Expert de color gris, tenía pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata.

Además, mediante el seguimiento de las cámaras se pudo establecer que la camioneta había ingresado a la ciudad durante la tarde del día anterior al hecho, alrededor de las 16 horas.

El análisis de las imágenes también permitió establecer que otras personas aguardaban en el vehículo y participaron de la fuga junto al autor del intento de robo.

En la investigación intervienen las áreas correspondientes, con el aporte del centro de monitoreo y los recursos municipales puestos a disposición para avanzar en el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables. La investigación continúa y se trabaja para identificar y localizar a todos los involucrados.