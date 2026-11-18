Un influencer sorprendió a un vendedor ambulante de 79 años de Mar del Plata con $1,5 millones y un televisor

Ema Monzón, un creador de contenido de Rosario, le cambió el día a un vendedor ambulante de la rambla de Mar del Plata después de sorprenderlo con significativos gestos.

El influencer se acercó al puesto que Oscar improvisó en la costa, a metros del skatepark, y en un primer momento le preguntó cómo venía la venta. "Viene maso", le respondió el vendedor, ya conocido por las vecinas y los vecinos del centro de la ciudad.

La emocionante reacción de Oscar con el influencer rosarino

Monzón subió a su cuenta de Instagram un video que refleja el emocionante encuentro. En un primer momento, le preguntó a Oscar si podía ofrecerle una propina para que se comprara una gaseosa fresca.

Visiblemente emocionado el vendedor la aceptó, pero no era la única sorpresa que el creador de contenido tenía planeada para él. Poco después le dio más dinero para que "se coma un asadito esta noche".

El influencer que le cambió el día a Oscar

Cabe remarcar que Ema Monzón hace contenido entregando dinero recaudado por vecinas y vecinos para personas especiales mencionadas por la comunidad. En esta línea, se acercó a Oscar, a quien "lo quieren mucho y me escribieron un montón para que venga a visitar", según contó.

Por último, el influencer le entregó el dinero recolectado de un millón y medio de pesos, a cambio de que al otro día no fuera a trabajar y se quedara en su casa. El vendedor se emocionó hasta las lágrimas y le agradeció todas las veces que pudo: "Nunca me pasó algo así".

Antes de finalizar el video, Ema le entregó un último regalo: un televisor para que se pudiera llevar a su casa. Rápidamente la publicación se viralizó en Mar del Plata y se llenó de mensajes de vecinas y vecinos.

El propio influencer contó que Oscar le envió un mensaje por WhatsApp diciendo: "Me salvaste de un pozo ya no debo más nada". "La gente está tan herida que cree que no se lo merece. Ema le das más que dinero. Le devolvés la dignidad, autoestima y lo que realmente valen", escribió otro usuario con emoción.