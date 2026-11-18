Un Perón recreado por IA dio un discurso en un acto por el Día de la Militancia y disparó debates.

El video de Juan Domingo Perón opinando sobre la Argentina actual, proyectado durante un acto por el Día de la Militancia en San Fernando, dejó algo más que una anécdota tecnológica. La posibilidad de fabricar discursos nuevos con la voz y los gestos de un dirigente fallecido hace medio siglo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que hace unos años parecía exclusiva de la ficción e incluso de un mundo distópico, pero que para los tiempos que corren podría no ser muy lejana: ¿podría una inteligencia artificial postularse en una elección?

Un primer antecedente más que citado es de la ciencia ficción, The Waldo Moment, aquel capítulo consagrado de Black Mirror estrenado en 2013 donde un oso azul animado, creado para burlarse de la clase política, termina compitiendo en una elección real. Detrás de la pantalla había un comediante, pero el caso la posibilidad que un electorado prefiera votar a un avatar antes que a un candidato de carne y hueso, y traje y corbata.

Waldo, el candidato avatar planteado en Black Mirror en 2013.

Los diversos casos en la serie de Charlie Brooker que hace pocos años se pensaban como de un futuro imposible o al menos muy extraño al presente, en un abrir y cerrar de ojos ya forman parte de protototipos, escenarios al alcance e, incluso, realidades. Allí están, por caso, los thanabots que hoy por hoy crean simulaciones de personas fallecidas a partir de sus huellas digitales, algo ya prefigurado en 2013 en otro capítulo de Black Mirror, Be Right Back.

Volviendo a Argentina, el caso de Perón suma un matiz distinto al de un personaje inventado. Al tratarse de un expresidente real, la tecnología permite reinsertarlo en el debate público haciéndole decir cosas que nunca pronunció, sin posibilidad de que el protagonista las desmienta o corrija. No se trata de una mera reproducción de algo que ya ocurrió, como el reciente holograma de Cerati que el año pasado en Mar del Plata "reunió" a la formación original de Soda Stereo.

Los primeros ensayos en las urnas

Más allá del uso simbólico de figuras históricas, en 2024 ya se vieron intentos concretos de llevar avatares a la boleta electoral, aunque siempre con un humano detrás. Por ejemplo, en el Reino Unido el empresario Steve Endacott impulsó su candidatura parlamentaria bajo el nombre AI Steve, un avatar que dialogaba con los votantes para armar su plataforma. Igualmente, en los papeles el candidatos seguía siendo él y nunca se pudo saber que hubiera pasado si lograba el cargo al que se postulaba: es que apenas obtuvo 179 votos.

En el otro lado del mundo, en Japón, Takahiro Anno compitió por la gobernación de la capital Tokio con AI Anno, un sistema diseñado para procesar reclamos vecinales y convertirlos en propuestas.

Gaitana, en Colombia, fue el caso de mayor avanzada. Figuraba como tal en la boleta, aunque la banca iba a corresponder a personas humanas.

A su vez, en Estados Unidos Victor Miller intentó postularse a alcalde de Cheyenne (Wyoming) delegando las decisiones de gobierno en un programa llamado VIC. No tuvo demasiado vuelo, ya que la justicia electoral frenó la iniciativa.

El caso más relevante ocurrió en Colombia y este año, donde Gaitana, una candidata virtual creada con IA y representada como una mujer indígena de piel azul, participó de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. El proyecto proponía trasladar las decisiones legislativas a una plataforma digital en la que los ciudadanos pudieran debatir y definir posiciones colectivas. Sin embargo, legalmente la candidatura correspondía al ingeniero Carlos Redondo, para el Senado, y a la socióloga Alba Luz Rincón, para la Cámara de Representantes, ya que un avatar no puede ocupar una banca. Obtuvo 3 mil votos y estuvo lejos del piso del 2% necesaria para obtener una banca.

El freno de la Constitución argentina

En el mundo cada toma más forma el debate sobre el reconocimiento legal de entidades artificiales mediadas por algoritmos. Hace ya nueve años, en 2017, el Parlamento Europeo incluso abordó la posibilidad de crear la categoría "personas electrónicas", aunque no prosperó.

No tiene el mismo tenor, pero la legislación -incluso la argentina- reconoce a personas no humanas como sujetos de derechos. Son las personas jurídicas, como el caso de las empresas, aunque un traslado hacia una figura creada por IA tiene un mayor grado de complejidad.

Takahiro Anno utilizó la identidad virtual AI Anno en las elecciones para gobernador de Tokio de 2024, en una experiencia que buscó incorporar la inteligencia artificial a la interacción con los votantes y la elaboración de propuestas políticas.

En el país, una candidatura encabezada directamente por un algoritmo chocaría de frente con la ley. Los artículos 87 y 89 de la Constitución Nacional exigen que el presidente sea un ciudadano argentino, con al menos 30 años de edad y seis años de ejercicio de la ciudadanía. Claramente, un software no cumple con esos requisitos.

Distinto sería el escenario si un dirigente político decidiera delegar en un sistema de IA sus discursos, su campaña o incluso sus decisiones de gestión, pero poniendo su propio nombre y firma en la boleta. Mientras las leyes no cambien, un candidato 100% virtual es actualmente imposible.