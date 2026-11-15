¿IA vs abogados?: cuando el ChatGPT puede confundir y hacerte perder derechos laborales

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) día a día suma más adeptos y también adictos a sus respuestas, que no siempre dan con la tecla. Como en tantas actividades, la asesoría legal ya afronta esta realidad y cada vez los abogados atienden más clientes que llegan a los estudios asesorados, aunque no siempre de la mejor manera.

“En los últimos meses hubo un marcado aumento en la cantidad de casos de trabajadores que llegan al estudio con el telegrama hecho por ellos. O te dicen que averiguaron tal cosa. Y te das cuenta que esa información la sacaron de la IA”, afirmó el abogado laboralista Fernando Forio.

En diálogo con 0223, Forio, que es asesor sindical en diez sindicatos de Mar del Plata, evaluó que el uso del Chat GPT y otros bots “ha proliferado muy rápido y este año se nota muchísimo en trabajadores de entre 20 y 30 años”.

“Ha cambiado tanto que hasta los dirigentes sindicales la usan para hacer los descargos. Cuando antes todo lo consultaban al abogado, ahora vienen con algo de información, hechos con Inteligencia Artificial y después nos consultan”, agregó.

Solo el 2% de los reclamos laborales va a juicio

Antes de aprobarse la ley de reforma laboral, desde sectores cercanos al gobierno hablaban de la “industria del juicio”, que provocaba millonarias pérdidas a grandes y pequeños empresarios. Para el abogado laboralista la idea "es falsa" y se apoya en datos brindados por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o del Indec.

“La realidad social marca otra cosa, porque del 100% que reclama, solo el 2% va a juicio porque el resto arregla. De ese 2%, la mitad reclama a la ART por accidentes laborales. Y el otro 1%, más del 70% no llega a sentencia”, aseguró.

IA vs abogados

Para el letrado, de amplia experiencia en el ámbito del derecho laboral, el uso de Chat GPT y otras IA “no van a desplazar al abogado”.

“El derecho laboral tiene una especificidad, donde hay una norma pero después uno le da la interpretación. La ley tiene un sentido de protección al trabajador, que es el eslabón más débil. Entonces cuando uno consulta la IA debe saber marcarle esas cuestiones”, explicó.

Para Forio, la IA tiene ventaja de responder las preguntas en forma veloz pero si no se elaboran correctamente, especificando algunas cuestiones, las respuestas pueden ser perjudiciales. “La IA funciona con algoritmos, y sobre una pregunta puntual, te responde de manera matemática en base a lo que más le han preguntado. Y puede ser favorables a la parte de la empresa. En algunos casos si no tiene datos, te los inventa y puede dar información errónea”, razonó.

"Hace unos años había entre los abogados un debate que relacionaba su uso como algo fraudulento, como los resúmenes del Rincón del Vago que se usaban para estudiar en la facultad. Pero lo cierto es que hoy, cuestionarla es como haberle hecho críticas en su momento a la calculadora científica. Sino sabés cómo razonar el problema, la máquina no te va a dar la respuesta correcta", concluyó.