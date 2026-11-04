Ante la gran demanda, PotencIA abre una tercera edición de cursos gratuitos de Inteligencia Artificial

Ante la gran cantidad de solicitudes recibidas, PotencIA, el programa de formación gratuita en inteligencia artificial de la Fundación Ciudad Inclusiva, impulsado por Juan Manuel Cheppi en Mar del Plata, anunció la apertura de una tercera edición extraordinaria, que se desarrollará bajo una modalidad intensiva.

La decisión responde al enorme interés que despertó la propuesta y a que los cupos de las dos ediciones originalmente programadas se agotaron. La primera edición ya finalizó, mientras que la segunda se encuentra en marcha.

Esta nueva instancia contará con un formato intensivo de seis módulos obligatorios, con una duración de tres semanas y una modalidad 100% online, pensado para ampliar las oportunidades de capacitación y permitir que más marplatenses puedan acceder a herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.

El programa de formación en inteligencia artificial de la Fundación Ciudad Inclusiva es coordinado por Juan Manuel Cheppi.

“Desde el primer día nos propusimos acercar la inteligencia artificial a los marplatenses y generar oportunidades de formación. La respuesta superó nuestras expectativas y por eso decidimos hacer un esfuerzo para abrir una tercera edición extraordinaria”, destacó Cheppi.

El concejal del Frente Renovador remarcó además la importancia de preparar a la ciudad para los desafíos tecnológicos: “La inteligencia artificial ya está transformando el mundo del trabajo. Queremos que Mar del Plata sea protagonista de ese cambio y que cada vez más vecinos tengan la posibilidad de capacitarse”.

La inscripción para esta tercera edición estará abierta hasta el jueves 19 de noviembre a través de www.ciudadinclusiva.com. La cursada comenzará el 23 de noviembre y finalizará el 11 de diciembre. Es gratuita, no requiere conocimientos previos de programación y cuenta con certificación final.