Los terneros de la raza Aberdeen Angus hallados por la policía rural en Ayacucho. (Foto eleco.com.ar)

Un hombre oriundo de Tandil fue aprehendido en el partido de Ayacucho cuando trasladaba diez terneros sin la documentación correspondiente. Durante el procedimiento, además, habría intentado ofrecer un arreglo a los policías para evitar las actuaciones, por lo que quedó involucrado en una causa por tentativa de cohecho y abigeato agravado en grado de tentativa.

El operativo se realizó el lunes 16 de noviembre y estuvo a cargo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Ayacucho. Los uniformados interceptaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba con un carro en el que transportaban diez animales de raza Aberdeen Angus.

Al identificar al conductor e inspeccionar el traslado, los policías constataron que no contaba con los documentos necesarios para acreditar la procedencia de los terneros ni con la guía correspondiente para su transporte.

La situación dio lugar a las primeras actuaciones para establecer el origen de los animales y determinar si habían sido adquiridos y trasladados de manera autorizada.

Según la información policial, durante el procedimiento el conductor habría intentado llegar a un acuerdo con los efectivos para evitar que continuaran con las actuaciones. Ese episodio motivó que también se incorporara a la investigación la figura de tentativa de cohecho.

El sujeto demorado por la policía rural del partido de Ayacucho. (Foto eleco.com.ar)

Investigan una presunta venta irregular en Tandil

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que los diez terneros habrían sido vendidos por un puestero de un establecimiento rural ubicado en el partido de Tandil.

Sin embargo, la operación presuntamente se habría concretado sin autorización del propietario del campo. Este dato abrió otra línea investigativa para determinar las circunstancias de la comercialización de los animales y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Ante los elementos reunidos, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada provisoriamente como “tentativa de cohecho y abigeato agravado en grado de tentativa” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa (UFID) N.º 4 del Departamento Judicial Dolores, que dispuso las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se informó la identidad del hombre aprehendido ni se precisaron nuevas medidas judiciales respecto del puestero presuntamente involucrado en la venta.