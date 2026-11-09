Más de medio kilómetro de salame y un récord mundial: Tandil volvió a hacer historia

Tal y como sucedió en noviembre de 2025, Tandil recuperó el récord mundial del salame más largo con una pieza de 512,90 metros, una marca que superó los 501,66 metros alcanzados por San Andrés de Giles el pasado 9 de agosto. El nuevo registro se concretó durante la octava edición del Chacinar, el festival del salame y el cerdo que lleva varios años de exitoso desarrollo y que convoca a cientos de vecinos y visitantes.

La medición se realizó en la diagonal Illia del parque Independencia, donde el embutido se convirtió en el principal atractivo de una jornada que combinó gastronomía, producción local y propuestas culturales.

La actividad comenzó con un recorrido turístico de más de 200 metros. En las veredas de la plaza Moreno se instalaron alrededor de 50 puestos de la comunidad emprendedora de Tandil, con manufacturas y artesanías. La propuesta continuó con espacios de información turística, cerveza artesanal, un patio de comidas, la carpa de Km 0 y el tradicional fogón con cortes de cerdo y chorizos.

Una medición que se extendió durante horas

La presentación del salame comenzó alrededor de las 19 y debido a las dimensiones del embutido, su llegada se había adelantado casi una hora respecto de la edición anterior.

El procedimiento requirió un importante despliegue logístico. Un montacargas trasladó un carrete de grandes dimensiones desde un camión hasta una tarima ubicada a unos 25 metros del escenario principal. Allí, decenas de voluntarios colaboraron para desenrollar la pieza y permitir su medición.

El método fue el mismo utilizado el año anterior: el salame se extendió sobre una tabla y avanzó metro a metro, mientras la escribana Marcela Lorea supervisaba el procedimiento. La organización también necesitó la colaboración del público para despejar la avenida y facilitar el desplazamiento del montacargas.

Mientras se desarrollaba la medición, el escenario recibió distintas propuestas artísticas. Participaron el Grupo Folklórico Italoargentino de Tandil, Folkedans Tandil del Centro Danés y el grupo de danzas Betirako, del Centro Vasco Argentino Gure Etxea. También se presentó el grupo humorístico Los entretenedores, integrado por Pablo Dinoto, Lilián Gnesi y Claudio Soto.

Pasadas las 22, cuando todavía restaban medir más de 150 metros para superar la marca anterior, fue el turno del grupo de cumbia Los Tapitas.

Tandil volvió a quedarse con el título

La expectativa se extendió hasta aproximadamente las 23:30, cuando Marcela Lorea confirmó oficialmente que el salame había alcanzado los 512,90 metros.

De esta manera, Tandil superó los 501,66 metros registrados por San Andrés de Giles y recuperó el reconocimiento como la ciudad con el salame más largo del mundo.

La confirmación desató la celebración de los presentes, que acompañaron con aplausos y festejos el anuncio realizado por el conductor Rodrigo Revillo: el récord mundial volvía a quedar en manos de Tandil.