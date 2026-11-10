Bolsas llenas de piedras: el insólito método de un vecino para advertir sobre los peligrosos pozos de una ruta bonaerense

Algunas de las bolsas colocadas sobre la ruta 80 en el acceso a la localidad tandilense de María Ignacia.

La imagen de bolsas repletas de piedras colocadas sobre una ruta para advertir a los conductores sobre la presencia de enormes pozos se volvió viral y expuso el deterioro de un acceso vial bonaerense del partido de Tandil. Tras la repercusión del reclamo, el municipio serrano inició trabajos de reparación, aunque aclaró que la responsabilidad sobre el mantenimiento del camino corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en el acceso a la localidad de María Ignacia, sobre la ruta provincial 80. Allí, un vecino llamado Sebastián Bigliante decidió mostrar a través de un video el estado de la calzada y cuestionar la falta de soluciones ante los reiterados problemas de infraestructura.

“Llegamos al punto de tener que colocar bolsas llenas de piedras para advertirles a los conductores dónde están los pozos. ¿De verdad esta es la solución?”, planteó el hombre en una publicación que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Operarios tandilenses en tareas de bacheo sobre la ruta 80.

El reclamo puso el foco no solamente en el deterioro del asfalto, sino también en los riesgos que representa para quienes circulan por el lugar. Según advirtió el vecino, la presencia de bolsas con piedras sobre la calzada puede provocar accidentes y poner en peligro a los conductores.

Además, cuestionó que desde hace años se repitan los arreglos provisorios sin que llegue una intervención definitiva. También reclamó controles sobre los vehículos de gran porte, al considerar que el tránsito pesado tiene incidencia en el deterioro de los caminos.

Después de la repercusión, comenzaron las reparaciones

Luego de la difusión del video, el municipio de Tandil informó que comenzó con tareas de bacheo en los sectores más comprometidos del acceso a María Ignacia-Vela.

La primera intervención alcanzó tres pozos que presentaban mayores riesgos para quienes transitan por esa vía. Los trabajos se realizan con asfalto en frío y continuarán durante esta semana y la próxima, con reparaciones en otros tramos deteriorados.

El reclamo viral movilizó al municipio de Tandil y reavivó los reclamos contra el gobierno de Kicillof.

Desde la comuna aclararon que se trata de una intervención temporal destinada a reducir los riesgos de circulación mientras se aguarda una respuesta de las autoridades provinciales.

En ese sentido, remarcaron que el acceso corresponde a la ruta 80 y que su mantenimiento y conservación son responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El municipio también señaló que viene realizando gestiones para solicitar una reparación integral de la traza y que, luego de la repercusión del reclamo vecinal, reiteró el pedido de una solución definitiva.