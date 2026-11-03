En Tandil tampoco se resignan: Lunghi lleva a la Justicia el reclamo para sostener los subsidios al gas

En Tandil se han llegado a registrar temperaturas de 7 grados bajo cero.

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para preservar los beneficios del régimen de Zona Fría para los usuarios de gas del distrito.

La presentación incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de las modificaciones nacionales que restringen el acceso a estos beneficios.

Lunghi recibió a la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, y al secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, para firmar la presentación judicial. La acción fue promovida junto a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), el Club Gimnasia y Esgrima, la Fundación Internado de Ancianos Jorge Fernando Adderly, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso y el Municipio, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El planteo cuestiona las disposiciones de la ley nacional 27.828 y su reglamentación que modifican las condiciones de acceso al régimen para las localidades incorporadas en 2021, entre ellas Tandil.

Según se sostiene en el escrito, estos cambios reemplazan el criterio climático por requisitos de inscripción, ingresos y patrimonio, mientras otras regiones conservan el beneficio sin esas condiciones.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, impulsó un amparo colectivo por los subsidios de gas.

Un reclamo basado en las condiciones climáticas de Tandil

La presentación señala que las bajas temperaturas y la necesidad de calefaccionar las viviendas durante períodos prolongados del año fueron los fundamentos de la incorporación de Tandil al régimen, que estableció descuentos del 30% y del 50%, según la situación de los beneficiarios.

En ese sentido, sostiene que esas condiciones climáticas no cambiaron y que la restricción de los beneficios puede afectar la economía familiar y el acceso a un servicio esencial, especialmente en hogares con personas mayores, niños y personas con problemas de salud.

Para respaldar el reclamo se acompañaron informes técnicos y climáticos, antecedentes del Servicio Meteorológico Nacional, facturas de usuarios e instituciones y adhesiones reunidas mediante campañas de firmas. También se incorporaron las gestiones realizadas por el intendente ante el Senado de la Nación para defender la continuidad del régimen.

El escrito menciona el amparo presentado en Bahía Blanca y otros antecedentes de acciones judiciales por tarifas y continuidad del suministro de gas en Tierra del Fuego, Chubut y Córdoba.

Qué se solicita a la Justicia

Además de pedir que las disposiciones cuestionadas sean declaradas inconstitucionales e inaplicables para los usuarios alcanzados del partido de Tandil, el amparo solicita una medida cautelar que permita mantener los beneficios mientras se resuelve la cuestión de fondo.

También requiere que se impida el cobro de las diferencias derivadas de las normas impugnadas y los cortes de suministro por falta de pago de esos importes, así como la devolución o compensación de las sumas que eventualmente se hubieran abonado en exceso.

El objetivo de la acción es preservar el régimen de tarifa diferencial y evitar que los cambios cuestionados perjudiquen a las familias e instituciones de Tandil.