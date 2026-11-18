La Cnrt supervisó la salida de 11 micros con 550 estudiantes que viajaron a Brasil desde Mar del Plata

Un importante movimiento de micros y familias se registró en la terminal ferroautomotora de Mar del Plata durante la partida de estudiantes que viajaron a Brasil para celebrar el cierre de una etapa escolar.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que sus equipos de fiscalización supervisaron la salida de 11 micros que trasladaron a un total de 550 estudiantes.

El operativo también convocó a más de 2.500 familiares y allegados que se acercaron para despedir a los jóvenes antes de emprender el viaje.

Desde el organismo destacaron el despliegue realizado en la ciudad para acompañar la partida de los contingentes estudiantiles y controlar las unidades destinadas al traslado.

La información fue difundida por la propia CNRT, que compartió el balance de los controles realizados durante una de las salidas de viajes estudiantiles hacia Brasil.