El Celeste derrotó 88-86 a Racing de Avellaneda en el José Martínez, consiguió su segunda victoria en la Liga Argentina y celebró el primer triunfo de Bautista Mendiola como entrenador.

Unión necesitaba una alegría y la consiguió en una noche muy especial. En el José Martínez, el conjunto marplatense venció por 88-86 a Racing de Avellaneda, sumó su segundo triunfo en la temporada de la Liga Argentina y tuvo un protagonista excluyente: Juan De La Fuente, quien celebró sus 26 años con una actuación descomunal de 37 puntos. Además, fue la primera victoria de Bautista Mendiola desde que asumió la conducción técnica.

El cumpleaños de "Juane" tuvo el mejor regalo posible. El escolta fue la gran figura de la noche y lideró ofensivamente a un equipo que también encontró respuestas en Eric Kibi, autor de un doble-doble con 14 puntos y 14 rebotes, Patricio Piñero, con otros 14 tantos, y Thiago Flossi, que aportó 11.

El comienzo fue complicado para el Celeste, que rápidamente quedó 8-1 abajo. Sin embargo, De La Fuente y algunos aportes de Piñero permitieron iniciar la recuperación. Racing consiguió sostener la ventaja durante buena parte del primer cuarto, aunque Unión nunca perdió el contacto y llegó al primer descanso abajo por apenas 21-18. En el segundo período, el local mejoró y encontró más variantes ofensivas para pasar al frente, aunque la visita reaccionó sobre el cierre y se fue al entretiempo arriba por 49-44.

Después del descanso, Fernández Gago volvió a tomar protagonismo y, acompañado por Núñez, le permitió a Racing recuperar el liderazgo. Unión tuvo dificultades para encontrar fluidez ofensiva y solamente convirtió 10 puntos en gran parte del tercer cuarto, hasta que un triple de De La Fuente sobre el cierre le dio algo de aire. Del otro lado, los visitantes aprovecharon las ventajas defensivas y llegaron al último período con una diferencia de ocho puntos: 70-62.

En los diez minutos finales apareció la reacción que necesitaba el equipo de Mendiola. Un parcial inicial de 5-0 lo volvió a meter rápidamente en partido, aunque Racing respondió y llegó a recuperar una ventaja de ocho. Unión tuvo paciencia, encontró respuestas en Piñero, que clavó un triple determinante a tres minutos del cierre, y también recibió una aparición clave de Flossi. En un final ajustadísimo, De La Fuente volvió a hacerse cargo y, después de recibir una infracción a siete segundos del final, convirtió desde la línea para sellar el 88-86.

Así, Unión consiguió mucho más que una victoria: celebró por segunda vez en la temporada, cortó la espera de la mano de su nuevo entrenador y recuperó confianza para lo que viene. De La Fuente tuvo una noche inolvidable en su cumpleaños número 26, pero el mejor regalo llegó gracias al esfuerzo colectivo de sus compañeros, que le permitieron festejar con una sonrisa en el José Martínez. Ahora volverá a jugar este sábado pero en condición de visitante a partir de las 21 horas ante Pico FC.

Síntesis:

Unión: De La Fuente 37,

Marcador: 18-21, 49-44, 62-70, 88-86

Estadio: "José Martínez"