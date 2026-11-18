Como la canción, noviembre parece ser de lluvias y este miércoles se mantienen las chances de precipitaciones sobre Mar del Plata.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada con cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones en distintos momentos del día.

La jornada a las 7 comenzó con 15,7°C y una elevada humedad del 93%. La presión atmosférica es de 1001,1 hectopascales y viento del oeste a 19 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, es de 10 kilómetros.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, para la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación será baja: de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 15°C y el viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, también con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. Será el momento más cálido del día, con una temperatura cercana a los 20°C. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 17°C y la posibilidad de precipitaciones se reducirá a un rango de entre el 0% y el 10%.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El pronóstico extendido anticipa jornadas marcadas por la inestabilidad: según el SMN, hay chances de lluvias para todo el jueves, para la tarde noche del viernes y la mañana del domingo.

Por otra parte, otras websites del clima prevén un sábado estable, algo soleado pero con una máxima que apenas llegará a los 21°C. Y el calor, seguirá sin aparecer: no se esperan días de playa con temperaturas superiores a los 25 grados, al menos hasta el final de la próxima semana.