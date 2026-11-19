Un hombre fue encontrado sin vida este miércoles a la noche en inmediaciones de avenida Luro y boulevard Marítimo Peralta Ramos y se investiga lo sucedido. El sujeto de 31 años fue hallado luego de un episodio ocurrido en el sector de acceso al subsuelo de un establecimiento hotelero.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en aparente estado de alteración, quien habría intentado ingresar al Hotel Antártida. Minutos después, un nuevo aviso informó que el sujeto se encontraba tendido sobre la vereda y presentaba espuma en la boca.

Al arribar, efectivos de la Subcomisaría Casino encontraron al hombre en el suelo, mientras un empleado de seguridad le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Personal del SAME continuó con las tareas de asistencia, pero alrededor de las 23:50 constató el fallecimiento.

En el marco de las primeras averiguaciones, una empleada de seguridad manifestó que el hombre había ingresado al sector de guardia del subsuelo, destinado exclusivamente al personal, y que se encontraba alterado. Según su relato, al intentar retirarlo del lugar intervino su compañero, quien lo sujetó de la ropa y lo llevó hacia el exterior. Posteriormente, al advertir que no presentaba signos vitales, comenzó a realizarle maniobras de RCP.

La investigación incluyó la intervención de Policía Científica, el levantamiento del cuerpo por parte de la Morgue Judicial, el secuestro de un teléfono celular y una credencial que llevaba la víctima, además del relevamiento y resguardo de registros fílmicos de las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona.

Tras analizar el material audiovisual aportado, la fiscal interviniente, Florencia Salas, a cargo de la UFI N° 1 dispuso recaratular la investigación como homicidio preterintencional e identificar y notificar de la formación de causa al empleado de seguridad (de 63 años) que intervino en el episodio, quien recibió la notificación correspondiente.