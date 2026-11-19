La tragedia ocurrida el viernes 13 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana, uno de los cinco empleados que permanecían internados en estado gravísimo falleció en una clínica porteña debido a las quemaduras severas que sufrió tras la explosión originada por la rotura de un caño de gas de media presión.

Los otros cuatro trabajadores afectados permanecen hospitalizados, aunque no se han difundido novedades sobre su estado de salud, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

El siniestro ocurrió a las 9:45 del 13 de noviembre cuando una máquina tuneladora, utilizada por una empresa contratista de Metrogas, dañó una cañería durante trabajos para renovar la red de gas. La fuga provocó un incendio que terminó en una explosión, afectando viviendas y comercios de la zona. La emergencia obligó a evacuar a numerosos vecinos y movilizó un operativo de gran envergadura.

Según el parte oficial de Defensa Civil difundido el viernes, 21 personas fueron trasladadas a centros de salud y otras recibieron atención en el lugar. La fuga fue controlada y el fuego extinguido durante la madrugada del sábado, mientras las autoridades siguen evaluando los daños y avanzan en la investigación para establecer responsabilidades.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que “la segunda víctima era un operario de Metrogas, quien se hallaba internado en grave estado en terapia intensiva en el sanatorio Fitz Roy. Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal”.

El trabajador fallecido contaba con casi dos décadas de experiencia en Metrogas, donde se desempeñaba desde 2007. A lo largo de su carrera, había recibido capacitaciones periódicas y actualizaciones técnicas para afrontar emergencias en la red de distribución de gas, desempeñando un rol que requería conocimientos específicos y capacidad para tomar decisiones inmediatas ante riesgos.

Por otra parte, persiste la incertidumbre sobre el paradero de Marcelo García, otro operario de Metrogas de 47 años desaparecido desde el día de la explosión. Su familia recibió versiones que lo vinculan con un cuerpo hallado tras el siniestro, pero aún no hay confirmación oficial. El domingo pasado se tomaron muestras de ADN para cotejar su identidad, y se esperan resultados en las próximas horas.

La causa judicial mantiene la carátula “incendio o estrago culposo seguido de muerte”, y continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades que hayan derivado en esta tragedia que ha afectado a la comunidad y a los trabajadores de Metrogas.