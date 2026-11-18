En menos de 24 horas el canal fue testigo de tres muertes.

Profunda conmoción se viven por estas horas en la provincia de Mendoza, después de que los equipos de rescate encontraran el cuerpo sin vida del nene de 8 años que se había caído al canal Cacique Guaymallén esta mañana. El papá, quien se había tirado al agua para intentar salvarlo, también murió por la fuerza de la corriente.

El hallazgo del menor fue en el departamento de Las Heras, tras varias horas de rastrillajes a lo largo del cauce. El cuerpo del padre había sido localizado anteriormente en las inmediaciones de las calles Besares y San Martín, en la zona conocida como Carbometal.

El nene cayó al canal a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín de Luján de Cuyo. Al advertir lo ocurrido, el padre se arrojó al agua para intentar rescatarlo, pero la corriente los terminó arrastrando a los dos.

El operativo contra la fuerza del agua

El operativo de rescate involucró a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, personal del Cuartel Central y rescatistas especializados.

Las tareas se concentraron en distintos sectores del canal y el importante caudal de agua, incrementado por las lluvias registradas en la provincia, representó una de las principales dificultades.

Finalmente, el cuerpo del niño fue encontrado aproximadamente a 200 metros al norte de la calle Besares, en jurisdicción del departamento mendocino de Las Heras.

3 víctimas fatales en 24 horas

Durante el mismo operativo, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 34 años, quien era buscado desde la noche del martes.

Un llamado al 911 había advertido sobre la caída de un hombre al canal, a la altura de la rotonda del Avión, en la zona de Costanera Norte, también en Las Heras.

La búsqueda había incluido la participación de policías, bomberos, drones y hasta el helicóptero Halcón. La hermana del hombre se había hecho presente en el lugar de la búsqueda y aportado datos para facilitar la identificación del desaparecido.

En menos de 24 horas, el Cacique Guaymallén fue testigo de tres muertes, que ahora quedaron bajo investigación.